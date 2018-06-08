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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дело к развязке

В Мурино земельный вопрос тормозит строительство съезда на КАД
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7586 (123)
Западное Мурино имеет все шансы выбраться из транспортной блокады, однако только в том случае, если чиновники договорятся с владельцем необходимого им земельного участка. Старт активной фазы работ намечен на 15 июня, но окончательно вопрос так и не решен.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Сооружение "прокола" ситуацию улучшило, но жители Мурино ждут развязки. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Сооружение "прокола" ситуацию улучшило, но жители Мурино ждут развязки. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Транспортная ситуация в Мурино давно близка к угрожающей. Здесь построены десятки тысяч квадратных метров жилья, но до последнего времени люди жили как в каменном мешке.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Выезд из него осенью прошлого года облегчил так называемый "прокол" под КАД - до этого существовал только один двухполосный путь вовне. Тогда же жителям пообещали новую развязку.

Все это время подрядчик занимается подготовкой территории и решает "имущественно-проектные проблемы". Согласно официальной информации, для нужд строительства подлежат изъятию 12 земельных участков общей площадью 43 тысячи квадратных метров.

Сначала с собственниками была достигнута устная договоренность о безвозмездной передаче их области, но позже один из владельцев передумал. Если он будет настаивать на выкупе земель, то речь может идти о сумме в 100 миллионов рублей. Но это не помешает завершить проект до конца лета 2020 года. Если же стороны договорятся полюбовно, то "физически съезд возможно построить до конца года".

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