Западное Мурино имеет все шансы выбраться из транспортной блокады, однако только в том случае, если чиновники договорятся с владельцем необходимого им земельного участка. Старт активной фазы работ намечен на 15 июня, но окончательно вопрос так и не решен.

Транспортная ситуация в Мурино давно близка к угрожающей. Здесь построены десятки тысяч квадратных метров жилья, но до последнего времени люди жили как в каменном мешке.

Выезд из него осенью прошлого года облегчил так называемый "прокол" под КАД - до этого существовал только один двухполосный путь вовне. Тогда же жителям пообещали новую развязку.

Все это время подрядчик занимается подготовкой территории и решает "имущественно-проектные проблемы". Согласно официальной информации, для нужд строительства подлежат изъятию 12 земельных участков общей площадью 43 тысячи квадратных метров.

Сначала с собственниками была достигнута устная договоренность о безвозмездной передаче их области, но позже один из владельцев передумал. Если он будет настаивать на выкупе земель, то речь может идти о сумме в 100 миллионов рублей. Но это не помешает завершить проект до конца лета 2020 года. Если же стороны договорятся полюбовно, то "физически съезд возможно построить до конца года".