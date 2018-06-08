Экс-начальник ростовского управления ФСИН скончался в СИЗО

Экс-начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области Сергей Смирнов скончался в следственном изоляторе.

Как сообщает ТАСС, высокопоставленный чиновник был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении его бывшего заместителя Сергея Ральникова. Его в июле 2017 года задержали сотрудники ФСБ и СКР по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии Следственного комитета России, бывший генерал-лейтенант внутренней службы с июля 2016 года по апрель 2017 года лично получил от заместителя директора одной из коммерческих организаций не менее двух миллионов рублей. Крупная сумма денег полагалась за то, что коммерческие организации могли беспрепятственно поставлять товары для нужд уголовно-исполнительной системы Ростовской области.

В информационном агентстве отметили, что официальным комментарием правоохранительных органов не располагают.