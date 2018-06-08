Нет времени выяснять
Пациентка севастопольской поликлиники N3 рассказала "РГ", что уже полгода не получает препарат гидроксихлорохин из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В мае она отнесла в социальную аптеку очередной рецепт, но таблеток там снова не оказалось.
- Мне назначено несколько льготных препаратов, один из которых не выдают с ноября прошлого года, - говорит Алена. - Сказали, что по федеральной льготе можно получить, а по региональной его не закупили, а я как раз отношусь к региональным льготникам. В социальной аптеке берут мой телефон, обещают позвонить, когда лекарство появится, но звонка ни разу не было, а мне туда дозвониться невозможно. Я работаю полный день и не имею возможности ходить по кабинетам и выяснять, кто виноват. Таблетки покупаю в обычной аптеке, стала сохранять чеки, чтобы пойти с ними в суд.
Выписывая рецепт, лечащий врач предупредила, что лекарства нет на складе, но причину назвать не смогла.
- В прошлом году мне выдавали эти таблетки, почему вдруг перестали - не понимаю, - продолжает Алена. - И в поликлинике, и в аптеке прекрасно знают, что лекарства нет, но ничего не меняется.
Разобраться, почему нет нужного препарата, не так-то просто. В поликлиниках пациентам объясняют, что закупками занимается департамент здравоохранения Севастополя, и спрашивать надо у чиновников, а те, наоборот, кивают на медиков - они не подали заявку. Вместе с тем поступивший в аптеку рецепт должен стать сигналом, что льготник не обеспечен лекарством, надо принимать меры. Но работу этой системы в городе не могут наладить уже который год.
"Они не массовые, а единичные"
Замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Дмитрий Михневич рассказал "РГ", что перебои с лекарствами в последнее время были вызваны реорганизацией ГУП "Севастопольская аптечная сеть". Ее лишили самостоятельности и права заниматься коммерческой деятельностью, присоединив к ГБУ "Городской онкологический диспансер им. А. А. Задорожного".
- Закончилась реорганизация ГУПа, от которого и были все проблемы, - сообщил Михневич. - Мы убрали риски коммерческого предприятия из льготного лекарственного обеспечения, теперь это государственное бюджетное учреждение со стабильным планируемым финансированием. В период реорганизации, когда менялись юрлица, люди переходили с одного предприятия на другое, произошел временный рост числа отсроченных рецептов. Но сейчас ситуация стабилизируется. Если и возникают случаи отсутствия лекарств, то они не массовые, а единичные.
По его словам, популярные препараты, в том числе инсулины, противоопухолевые средства, были закуплены с запасом, а сбои бывают с менее распространенными наименованиями.
- Есть единичные препараты, которые приходится закупать для одного-двух пациентов, не каждый поставщик на такую закупку согласится, - говорит Михневич. - Нам дается 30 дней на решение этих вопросов.
В отделе лекарственного обеспечения департамента здравоохранения "РГ" сообщили, что лекарства нет, так как поликлиника не подала заявку на него для своей пациентки. А почему проблема вскрылась только сейчас, а не полгода назад, когда Алена отнесла в аптеку первый рецепт, объяснять не стали.
Где бы подзаработать?
Согласно приказу департамента здравоохранения Севастополя N57 от 26 января 2017 года, рецепт выписывает лечащий врач. Он самостоятельно назначает препараты, включенные в заявку медицинской организации. Заявка составляется на год, исходя из списка льготников и их потребности в лекарствах. Она подается в департамент здравоохранения, который формирует госзаказы на поставку препаратов. Их передают для хранения и отпуска "Севастопольской аптечной сети", которая с ноября прошлого года наделена полномочиями единственного поставщика этих услуг.
Если лекарство отсутствует в пункте выдачи, то специалист регистрирует рецепт в журнале, возвращает его пациенту, вводит в базу отсроченных рецептов. На поставку дается 10 дней. Если это невозможно выполнить, "Севастопольская аптечная сеть" ставит в известность департамент здравоохранения, который принимает решение об обеспечении рецепта.
Предусмотрен и план действий в случае, если на льготника забыли подать заявку. Врач должен согласовывать назначение лекарства с руководством больницы и главным внештатным специалистом департамента здравоохранения, получить добро от врачебной комиссии. После этого подается дополнительная заявка. Кстати, этим пунктом также могут воспользоваться пациенты, которые по медицинским показаниям и другим причинам не могут принимать закупленный препарат.
Однако вопреки приказу взаимодействия между участниками процесса нет. Информация из аптеки не доходит в департамент, медучреждениям судьба выданного рецепта вообще не интересна. Связи между социальной аптекой и медиками также нет. Хотя в приказах минздрава РФ и департамента здравоохранения Севастополя прописано, что на рецепте должен быть указан телефон, по которому работник аптеки может связаться с врачом и согласовать замену препарата.
К тому же чиновники департамента здравоохранения противоречат друг другу. Одни требуют в обязательном порядке брать рецепт и относить в аптеку, другие говорят, что надо разбираться на месте, в поликлинике. Да и врачам негласно советуют не выписывать такие не обеспеченные рецепты - что толку, раз они будут копиться в аптеке?
Севастопольский городской суд, разбирая ситуацию с отсутствием лекарств, возложил ответственность на медучреждение, врач которого не выдал рецепт, а не на департамент, ведущий закупки ("РГ" писала об этом в статье "Рецепт по требованию" в номере от 21.03.2018). Если нет рецепта, то и спросить не с кого.
Чиновники уповают на работу "Социальной аптечной сети" в форме ГБУ. Она не будет напрямую зависеть от диспансера и использовать его финансовые ресурсы. При этом сможет сконцентрироваться на выполнении госуслуги по доставке, хранению и выдаче препаратов, а не искать, где бы подзаработать. Льготникам остается ждать, пока система начнет работать.
В Севастополе льготники стали массово отказываться от лекарств в пользу монетизации. К началу 2018 года от этого вида соцпомощи уже отказались 57 процентов федеральных льготников (14,5 тысячи из 25 тысяч человек). Они получают компенсацию 828 рублей в месяц - сумма скромная, учитывая, что средняя стоимость льготного рецепта в Севастополе равна 3163 рубля. Но идут на это, месяцами не видя обещанных лекарств и не желая добиваться их с боем.
Чиновники в ответ призывают горожан не отказываться от льгот. В департаменте здравоохранения отмечают, что средняя стоимость лечения одного льготника в 2017 году составила 29,3 тысячи рублей. И чем больше в регионе льготников, тем больше денег федеральный бюджет выделяет на их обеспечение лекарствами.
Антон Бахлыков, директор департамента здравоохранения Севастополя
- Вопрос об отсутствии лекарства пациент имеет право задать медицинской организации и врачу. Все доктора знают свои заявки и видят наличие препаратов. У руководства поликлиник - завотделением, начмедов, замглавврачей - есть все механизмы, чтобы организовать процесс, выяснить в департаменте причины, донести информацию. А в случае очевидного дефицита надо "бомбить" - мы же заказали, почему лекарства нет?
612 миллионов рублей составляет стоимость льготных лекарств, отпущенных в аптеках Севастополя в 2017 году.