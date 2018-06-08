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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рецепт с подоплекой

Севастопольцы снова пожаловались на перебои с выдачей льготных лекарств
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7586 (123)
Льготные лекарства жителям Севастополя по-прежнему выдают с перебоями, а добиться ответов пациенты не могут ни у врачей, ни у чиновников. "РГ" следит за ситуацией с прошлого года, когда севастопольские льготники массово жаловались на отсутствие жизненно необходимых препаратов, а работники единственной социальной аптеки объявили забастовку. Чиновники уверяли, что в этом году проблемы исчезнут - были составлены списки пациентов, для каждого закуплены лекарства, открыты дополнительные пункты выдачи. Но льготники вновь сообщают, что вынуждены лечиться за свой счет.
Выстояв очередь, пациент не всегда получает нужное ему лекарство. Фото: Юлия Крымова/РГ Выстояв очередь, пациент не всегда получает нужное ему лекарство. Фото: Юлия Крымова/РГ
Выстояв очередь, пациент не всегда получает нужное ему лекарство. Фото: Юлия Крымова/РГ

Нет времени выяснять

Пациентка севастопольской поликлиники N3 рассказала "РГ", что уже полгода не получает препарат гидроксихлорохин из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В мае она отнесла в социальную аптеку очередной рецепт, но таблеток там снова не оказалось.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Мне назначено несколько льготных препаратов, один из которых не выдают с ноября прошлого года, - говорит Алена. - Сказали, что по федеральной льготе можно получить, а по региональной его не закупили, а я как раз отношусь к региональным льготникам. В социальной аптеке берут мой телефон, обещают позвонить, когда лекарство появится, но звонка ни разу не было, а мне туда дозвониться невозможно. Я работаю полный день и не имею возможности ходить по кабинетам и выяснять, кто виноват. Таблетки покупаю в обычной аптеке, стала сохранять чеки, чтобы пойти с ними в суд.

Выписывая рецепт, лечащий врач предупредила, что лекарства нет на складе, но причину назвать не смогла.

- В прошлом году мне выдавали эти таблетки, почему вдруг перестали - не понимаю, - продолжает Алена. - И в поликлинике, и в аптеке прекрасно знают, что лекарства нет, но ничего не меняется.

Разобраться, почему нет нужного препарата, не так-то просто. В поликлиниках пациентам объясняют, что закупками занимается департамент здравоохранения Севастополя, и спрашивать надо у чиновников, а те, наоборот, кивают на медиков - они не подали заявку. Вместе с тем поступивший в аптеку рецепт должен стать сигналом, что льготник не обеспечен лекарством, надо принимать меры. Но работу этой системы в городе не могут наладить уже который год.

"Они не массовые, а единичные"

Замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Дмитрий Михневич рассказал "РГ", что перебои с лекарствами в последнее время были вызваны реорганизацией ГУП "Севастопольская аптечная сеть". Ее лишили самостоятельности и права заниматься коммерческой деятельностью, присоединив к ГБУ "Городской онкологический диспансер им. А. А. Задорожного".

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Закончилась реорганизация ГУПа, от которого и были все проблемы, - сообщил Михневич. - Мы убрали риски коммерческого предприятия из льготного лекарственного обеспечения, теперь это государственное бюджетное учреждение со стабильным планируемым финансированием. В период реорганизации, когда менялись юрлица, люди переходили с одного предприятия на другое, произошел временный рост числа отсроченных рецептов. Но сейчас ситуация стабилизируется. Если и возникают случаи отсутствия лекарств, то они не массовые, а единичные.

По его словам, популярные препараты, в том числе инсулины, противоопухолевые средства, были закуплены с запасом, а сбои бывают с менее распространенными наименованиями.

- Есть единичные препараты, которые приходится закупать для одного-двух пациентов, не каждый поставщик на такую закупку согласится, - говорит Михневич. - Нам дается 30 дней на решение этих вопросов.

В отделе лекарственного обеспечения департамента здравоохранения "РГ" сообщили, что лекарства нет, так как поликлиника не подала заявку на него для своей пациентки. А почему проблема вскрылась только сейчас, а не полгода назад, когда Алена отнесла в аптеку первый рецепт, объяснять не стали.

Где бы подзаработать?

Согласно приказу департамента здравоохранения Севастополя N57 от 26 января 2017 года, рецепт выписывает лечащий врач. Он самостоятельно назначает препараты, включенные в заявку медицинской организации. Заявка составляется на год, исходя из списка льготников и их потребности в лекарствах. Она подается в департамент здравоохранения, который формирует госзаказы на поставку препаратов. Их передают для хранения и отпуска "Севастопольской аптечной сети", которая с ноября прошлого года наделена полномочиями единственного поставщика этих услуг.

Если лекарство отсутствует в пункте выдачи, то специалист регистрирует рецепт в журнале, возвращает его пациенту, вводит в базу отсроченных рецептов. На поставку дается 10 дней. Если это невозможно выполнить, "Севастопольская аптечная сеть" ставит в известность департамент здравоохранения, который принимает решение об обеспечении рецепта.

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Предусмотрен и план действий в случае, если на льготника забыли подать заявку. Врач должен согласовывать назначение лекарства с руководством больницы и главным внештатным специалистом департамента здравоохранения, получить добро от врачебной комиссии. После этого подается дополнительная заявка. Кстати, этим пунктом также могут воспользоваться пациенты, которые по медицинским показаниям и другим причинам не могут принимать закупленный препарат.

Однако вопреки приказу взаимодействия между участниками процесса нет. Информация из аптеки не доходит в департамент, медучреждениям судьба выданного рецепта вообще не интересна. Связи между социальной аптекой и медиками также нет. Хотя в приказах минздрава РФ и департамента здравоохранения Севастополя прописано, что на рецепте должен быть указан телефон, по которому работник аптеки может связаться с врачом и согласовать замену препарата.

К тому же чиновники департамента здравоохранения противоречат друг другу. Одни требуют в обязательном порядке брать рецепт и относить в аптеку, другие говорят, что надо разбираться на месте, в поликлинике. Да и врачам негласно советуют не выписывать такие не обеспеченные рецепты - что толку, раз они будут копиться в аптеке?

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Севастопольский городской суд, разбирая ситуацию с отсутствием лекарств, возложил ответственность на медучреждение, врач которого не выдал рецепт, а не на департамент, ведущий закупки ("РГ" писала об этом в статье "Рецепт по требованию" в номере от 21.03.2018). Если нет рецепта, то и спросить не с кого.

Чиновники уповают на работу "Социальной аптечной сети" в форме ГБУ. Она не будет напрямую зависеть от диспансера и использовать его финансовые ресурсы. При этом сможет сконцентрироваться на выполнении госуслуги по доставке, хранению и выдаче препаратов, а не искать, где бы подзаработать. Льготникам остается ждать, пока система начнет работать.

Тем временем

В Севастополе льготники стали массово отказываться от лекарств в пользу монетизации. К началу 2018 года от этого вида соцпомощи уже отказались 57 процентов федеральных льготников (14,5 тысячи из 25 тысяч человек). Они получают компенсацию 828 рублей в месяц - сумма скромная, учитывая, что средняя стоимость льготного рецепта в Севастополе равна 3163 рубля. Но идут на это, месяцами не видя обещанных лекарств и не желая добиваться их с боем.

Чиновники в ответ призывают горожан не отказываться от льгот. В департаменте здравоохранения отмечают, что средняя стоимость лечения одного льготника в 2017 году составила 29,3 тысячи рублей. И чем больше в регионе льготников, тем больше денег федеральный бюджет выделяет на их обеспечение лекарствами.

Комментарий

Антон Бахлыков, директор департамента здравоохранения Севастополя

- Вопрос об отсутствии лекарства пациент имеет право задать медицинской организации и врачу. Все доктора знают свои заявки и видят наличие препаратов. У руководства поликлиник - завотделением, начмедов, замглавврачей - есть все механизмы, чтобы организовать процесс, выяснить в департаменте причины, донести информацию. А в случае очевидного дефицита надо "бомбить" - мы же заказали, почему лекарства нет?

Цифра

612 миллионов рублей составляет стоимость льготных лекарств, отпущенных в аптеках Севастополя в 2017 году.

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