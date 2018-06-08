Власти Дона намерены просить об упрощении выдачи гражданства украинцам

Власти Ростовской области планируют сформировать предложения по упрощению системы получения гражданства РФ вынужденными переселенцами из Украины и направить их в федеральный центр. Об этом заявил глава региона Василий Голубев после встречи украинскими беженцами, обратившимися на "Прямую линию" президента России с просьбой помочь стать российскими гражданами.

- Мы побеседовали с каждой семьей. Есть вопросы, требующие решения как на региональном уровне, в частности, это касалось устройства ребенка в детский сад Ростова-на-Дону, так и на федеральном. Мы увидели, что есть вопросы, требующие внимания органов федеральной власти, и появилась инициатива сформировать наши инициативные предложения по возможной корректировке законодательства в вопросе получения российского гражданства, - сказал губернатор Ростовской области.

Глава региона также сообщил, что вопросы, касающиеся компетенции региональных и муниципальных властей, будут решены. "С каждым из обратившихся будем работать индивидуально", - резюмировал Василий Голубев.

Напомним, что 7 июня вынужденные переселенцы с Донбасса пожаловались президенту Владимиру Путину, что из-за бюрократических сложностей не могут получить российское гражданство уже несколько лет. Глава государства пообещал решить эту проблему, но отметил, что она имеет более широкий масштаб, а губернатор Ростовской области пообещал встретиться для решения вопроса с беженцами.

Кстати

С 2014 года более 12 тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса, проживающих в Ростовской области, получили российское гражданство, более 13 тысяч человек - оформили вид на жительство, а свыше 10 тысяч человек трудоустроены. В рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, гражданами России стали 6717 переселенцев с Украины. В другие субъекты РФ для трудоустройства при содействии органов службы занятости Ростовской области выехали 1485 человек.