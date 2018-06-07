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07.06.2018 18:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Беженки из Донбасса рассказали о проблемах с получением гражданства

Текст: Николай Грищенко
Жительницы Донбасса Татьяна Васильева и Наталья Каневец, которые из города Батайска обратились к президенту России с просьбой упростить процедуру получения гражданства для беженцев из самопровозглашенных республик, рассказали "РГ" в подробностях о свою историю.

- Четыре года назад мы отступали под бомбежками. Ехала в Россию я и двое моих сыновей Игорь и Саша. Перед пересечением границы попали под артобстрел и чудом выжили. Нас хорошо встретили в Ростовской области, оказали помощь, но все равно поначалу мы хотели вернуться домой, - рассказывает бывшая жительница из небольшого поселка под Донецком Татьяна Васильева. - Однако война затянулась и мне пришлось устраиваться на работу в России. В родном поселке у меня был свой небольшой бизнес, а теперь я работаю менеджером-консультантом, по-русски говоря - продавцом. Старший сын учится в ДГТУ на инженера-программиста, а младший в школе. И теперь мне нужно думать не только о себе, но и об их будущем. А чтобы получить весь пакет документов на российское гражданство, нужно около 300 тысяч рублей. Это очень большие для нас деньги.

Фото: Россия 24
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Не менее сложная ситуация у Натальи Каневец из города Краснодон Луганской области. Она тоже бежала с маленьким ребенком. И обстрел так повлиял на полуторогодовалого Богдана, что к сожалению, у мальчика начались проблемы со здоровьем и он не может ходить в детсад.

- У нас нет документов, чтобы пройти комиссию в сад. Приходится сидеть дома с моей 70-летней мамой. А мне тем временем подрабатывать педагогом-психологом. Мы мечтаем получить документы, чтобы официально остаться в России, работать и жить здесь, - добавляет Наталья.

На птичьих правах пока работает на одном из хлебозаводов и бывший житель Луганской области Владимир Пыженко. Эти люди не просят денег или какой-то особой поддержки, они только хотят, чтобы для таких как они, вынужденно оставшихся без дома и без работы беженцев из Донбасса, упростили процедуру получения российского гражданства.

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- Я уже поручил соответствующим службам внимательно разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить о возможных мерах поддержки. До конца недели я намерен лично повстречаться с этими людьми, - прокомментировал ситуацию губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин пообещал решить эту проблему, но отметил, что она имеет более широкий масштаб.

- Убежден, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. В связи со сложной демографический ситуацией эта проблема приобретает экономический характер. Это последствия спада рождаемости 1990-х годов. Количество женщин детородного возраста сократилось. Один из путей решения проблемы - привлечение соотечественников в Россию. Необходимо принять кардинальные меры с учетом интересов граждан России, - сказал президент.

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