Ростовский губернатор встретится с обратившимися к Путину людьми

Из Батайска в прямом эфире к президенту обратились беженцы из ДНР и ЛНР, которым пришлось бросить свои дома, оставить родственников и бежать от войны в соседнюю Ростовскую область.

Но и здесь они не могут жить спокойно, так как испытывают трудности с устройством на работу и с оформлением гражданства.

- Я уже поручил соответствующим службам внимательно разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить о возможных мерах поддержки. До конца недели я намерен лично повстречаться с этими людьми, - прокомментировал "РГ" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Президент заявил, что необходимо принять серьезные меры в сфере приобретения российского гражданства.

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