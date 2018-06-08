Новости

В Анталье на отдыхе погиб российский турист 11:24
В екатеринбургском зоопарке родилось рекордное количество львят 11:18
На станции "Лужники" МЦК появился "светофор" для пассажиров 11:14
Нейросеть пермских ученых предсказала результаты ЧМ-2018 11:05
Роскомнадзор заблокирует доступ к сайтам с экзаменационными ответами 10:59
Александр Овечкин станет отцом 10:56
Члены конкурсной комиссии не пришли на выборы главы Ижевска 10:30
Глава Хабаровского края пообещал найти работу комсомольскому инженеру 10:30
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине 10:28
В Бундестаге пожаловались на отсутствие информации об отравлении Скрипалей 10:15
Малые ракетные корабли ТОФ отработали ведение встречного боя 10:04
Нападение слона на лодку с туристами попало на видео 10:02
В Барнауле стена рухнула на припаркованный автомобиль 09:56
Томские разработчики составят карту заболеваний России 09:52
Названа причина пожара в Нижнем Тагиле, где погибла семья 09:51
В Москве открылась школа ухода за тяжелобольными людьми 09:46
На Рижском направлении восстановлена система регулировки движения 09:45
Прилепин на ответ Путина о Донбассе: Вещи, которые важны, прозвучали 09:33
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой 09:30
В Сингапуре задержали журналистов за нарушение правил саммита 09:26
Путин прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином 09:25
В Назрани спецназ ликвидировал одного боевика 09:18
Под Красноярском из огня спасли 19 человек 09:15
Прокуратура проверит жалобу белгородских врачей о снижении зарплаты 09:15
В Приморье в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 09:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина пожара в Нижнем Тагиле, где погибла семья

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

К расследованию обстоятельств трагедии в Нижнем Тагиле, где минувшей ночью пожар унес жизни пятерых членов семьи, подключилась прокуратура Свердловской области.

По предварительным данным ведомства, причиной возгорания могло стать неосторожное обращения с огнем или неисправная печь. "Рассматриваются все возможные версии", - подчеркнула пресс-секретарь Марина Канатова.

Напомним, 8 июня в 01.50 в оперативные службы региона поступило сообщение о ЧП в садоводческом товариществе "Золотой ключик" - горел частный дом.

В Нефтеюганске загорелся жилой дом
В Пермском крае три человека погибли в огне

"Из-за позднего обнаружения пожара к моменту прибытия подразделений дом уже был полностью объят пламенем. Огнеборцы вынесли из него бытовой газовый баллон и предотвратили взрыв. В течение 40 минут удалось справиться с огнем", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

При тушении пожара были найдены тела мужчины и женщины, троих детей. Две девочки - дочери погибших супругов, третья - их племянница.

"Семья благополучная, на учете не состояла. Несмотря на прохладную погоду, они решили заночевать в садовом домике, так как там была печь", - пояснила представитель прокуратуры.

С родственниками погибших сейчас работают психологи МЧС. Запланировано заседание комиссии по обеспечению пожарной безопасности - будет рассмотрен, среди прочих, вопрос обеспечения домохозяйств автономными пожарными извещателями.

СК по факту гибели семьи возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Главное сегодня

СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли
Власти Италии заявили о готовности обсуждать статус Крыма
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США