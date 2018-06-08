Названа причина пожара в Нижнем Тагиле, где погибла семья

К расследованию обстоятельств трагедии в Нижнем Тагиле, где минувшей ночью пожар унес жизни пятерых членов семьи, подключилась прокуратура Свердловской области.

По предварительным данным ведомства, причиной возгорания могло стать неосторожное обращения с огнем или неисправная печь. "Рассматриваются все возможные версии", - подчеркнула пресс-секретарь Марина Канатова.

Напомним, 8 июня в 01.50 в оперативные службы региона поступило сообщение о ЧП в садоводческом товариществе "Золотой ключик" - горел частный дом.

"Из-за позднего обнаружения пожара к моменту прибытия подразделений дом уже был полностью объят пламенем. Огнеборцы вынесли из него бытовой газовый баллон и предотвратили взрыв. В течение 40 минут удалось справиться с огнем", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

При тушении пожара были найдены тела мужчины и женщины, троих детей. Две девочки - дочери погибших супругов, третья - их племянница.

"Семья благополучная, на учете не состояла. Несмотря на прохладную погоду, они решили заночевать в садовом домике, так как там была печь", - пояснила представитель прокуратуры.

С родственниками погибших сейчас работают психологи МЧС. Запланировано заседание комиссии по обеспечению пожарной безопасности - будет рассмотрен, среди прочих, вопрос обеспечения домохозяйств автономными пожарными извещателями.

СК по факту гибели семьи возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).