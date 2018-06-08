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08.06.2018 14:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В аэропорту Кольцово заработала система Tax Free

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба кольцовской таможни Фото: Пресс-служба кольцовской таможни
Фото: Пресс-служба кольцовской таможни

Екатеринбургский аэропорт Кольцово присоединился к системе Tax Free вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи.

"Теперь гостившие на Среднем Урале иностранцы смогут оформить возврат налога на добавленную стоимость", - сообщила сегодня пресс-секретарь кольцовской таможни Дарья Ермолина.

Tax Free можно будет оформить в 130 магазинах России

В зоне вылета воздушной гавани появилась специальная стойка, у которой дежурит инспектор. К нему можно обратиться, чтобы оформить все необходимые документы.

"Воспользоваться Tax Free сможет только гражданин другого государства. Система распространяется на товары, купленные в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. При этом компенсация не предусмотрена для подакцизных товаров", - напомнила Дарья Ермолина.

На данный момент определено 12 городов, в которых есть Tax Free - все они принимают болельщиков в дни Чемпионата мира по футболу. После обкатки пилотного проекта система заработает по всей стране (по плану - в 2019 году).

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