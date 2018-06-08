Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве центробанков

Глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина подписали Договор о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком, а также Соглашение о взаимодействии в области обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.

Отмечается, что подписанные документы позволят создать условия для предоставления финансовыми организациями обеих стран качественных услуг на рынке ценных бумаг, страхования, банковских услуг и в сфере микрофинансирования.

Кроме того, центробанки РФ и Казахстана активизируют работу в области информационной безопасности и противодействия киберпреступлениям в финансовой сфере.

Напомним, что по итогам прошлого года товарооборот России с Казахстаном составил около 17,25 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 32 процента по сравнению с 2016 годом.