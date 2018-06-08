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Трейлер: "Сибирь" - "русско-бандитский" фильм с Киану Ривзом

Новость 08.06.2018, 15:40 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Один из лучших людей на Земле Киану Ривз движется под тревожно постукивающую музыку по Санкт-Петербургу в криминальной картине "Сибирь", ленте, которую по естественной причине российский зритель ждет с повышенным интересом.

Первый трейлер фильма, нарисованный на фоне, в том числе, угрюмых пейзажей, мрачных лиц и родных берёзок, обнародован на YouTube. И радует отменной клюковкой.

Фото: vimeo.com
Трейлер: Майкл Шеннон в черной неовестерн-комедии "Бедный мальчик"

Поставил Siberia Мэттью М. Росс ("Фрэнк и Лола" с Майклом Шенноном, сериал "Нэшвилл"), сценарист - "оскаровский" номинант Скотт Смит ("Простой план", хоррор про плотоядные кусты "Руины"), продюсеры - Габриэла Бачер ("Крабат. Ученик колдуна") и Стивен Хэймел ("Пассажиры").

Киану играет американского торговца драгоценными камнями Лукаса Хилла, отправившегося в Россию "продать алмазы сомнительного качества и происхождения". После некоторой опасной возни данный Лукас застревает в маленьком сибирском городке, куда отправляется искать пропавшего компаньона Петра, влюбляется во владелицу местного кафе Катю (Ана Улару, Ведьма Запада из "Изумрудного города") и оказывается втянутым в криминальные разборки вокруг провалившейся сделки.

Остальное экранное время "отчаянно ища пути к спасению в мире, где выхода нет" - как видим, с немалыми дозами насилия и несколько меланхоличного дистракшна.

Премьера - 12 июля.

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