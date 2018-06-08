Трейлер: "Сибирь" - "русско-бандитский" фильм с Киану Ривзом

Один из лучших людей на Земле Киану Ривз движется под тревожно постукивающую музыку по Санкт-Петербургу в криминальной картине "Сибирь", ленте, которую по естественной причине российский зритель ждет с повышенным интересом.

Первый трейлер фильма, нарисованный на фоне, в том числе, угрюмых пейзажей, мрачных лиц и родных берёзок, обнародован на YouTube. И радует отменной клюковкой.

Поставил Siberia Мэттью М. Росс ("Фрэнк и Лола" с Майклом Шенноном, сериал "Нэшвилл"), сценарист - "оскаровский" номинант Скотт Смит ("Простой план", хоррор про плотоядные кусты "Руины"), продюсеры - Габриэла Бачер ("Крабат. Ученик колдуна") и Стивен Хэймел ("Пассажиры").

Киану играет американского торговца драгоценными камнями Лукаса Хилла, отправившегося в Россию "продать алмазы сомнительного качества и происхождения". После некоторой опасной возни данный Лукас застревает в маленьком сибирском городке, куда отправляется искать пропавшего компаньона Петра, влюбляется во владелицу местного кафе Катю (Ана Улару, Ведьма Запада из "Изумрудного города") и оказывается втянутым в криминальные разборки вокруг провалившейся сделки.

Остальное экранное время "отчаянно ища пути к спасению в мире, где выхода нет" - как видим, с немалыми дозами насилия и несколько меланхоличного дистракшна.

Премьера - 12 июля.