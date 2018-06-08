В Бундестаге пожаловались на отсутствие информации об отравлении Скрипалей

Власти Германии до сих пор не получили от Лондона доказательств по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По информации немецкой радиостанции rbb Inforadio, на закрытом заседании в Бундестаге, прошедшем в среду, обсуждался в том числе и инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в торговом центре Солсбери. Немецкая сторона отметила, что до сих пор нет никакой информации об инциденте за исключением растиражированной в СМИ британской версии, что отравление произошло путем использования нервно-паралитического вещества. В Бундестаге подчеркнули, что не располагают информацией, откуда и как это вещество попало в Великобританию.

Отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии" 7 июня, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что "нам бы очень хотелось, чтобы нам дали возможность доступа к нашим гражданам и Юлии Cкрипаль и возможность полноценно принять участие в расследовании".