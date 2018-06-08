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08.06.2018,  
12:00
Текст: Светлана Цыганкова

В России создадут роботизированные реактивные системы залпового огня

В России появятся роботизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО). В ближайшие годы закончится их разработка.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Об этом "Интерфаксу" сообщил глава концерна "Техмаш", где и занимаются РСЗО, Владимир Лепин. Год назад он же, тогда еще будучи генеральным директором НПО "Сплав", говорил, что ведутся работы по увеличению дальности действия ракетного вооружения и повышению его эффективности. Цех, где собираются выпускать новейшие системы, специально модернизируют и оснастят современным оборудованием.

Владимир Лепин отмечал и главные тенденции в развитии ракетного вооружения - дальше, точнее, эффективнее. А еще - автоматизация и роботизация работы боевых и транспортно-заряжающих машин, снижение их уязвимости, защита экипажа, повышение комфортности.

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Фото: Министерство обороны РФ
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