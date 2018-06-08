В России создадут роботизированные реактивные системы залпового огня

В России появятся роботизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО). В ближайшие годы закончится их разработка.

Об этом "Интерфаксу" сообщил глава концерна "Техмаш", где и занимаются РСЗО, Владимир Лепин. Год назад он же, тогда еще будучи генеральным директором НПО "Сплав", говорил, что ведутся работы по увеличению дальности действия ракетного вооружения и повышению его эффективности. Цех, где собираются выпускать новейшие системы, специально модернизируют и оснастят современным оборудованием.

Владимир Лепин отмечал и главные тенденции в развитии ракетного вооружения - дальше, точнее, эффективнее. А еще - автоматизация и роботизация работы боевых и транспортно-заряжающих машин, снижение их уязвимости, защита экипажа, повышение комфортности.