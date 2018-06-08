В Сингапуре задержали журналистов за нарушение правил саммита

Встреча лидеров США и КНДР, которая должна начаться через четыре дня, уже омрачена скандалом. По просьбе северокорейской стороны, полиция Сингапура задержала репортера южнокорейской телерадиовещательной компании KBS. Официальный Сеул пообещал разобраться с ситуацией, но попросил свои СМИ учитывать особенности страны пребывания и местные порядки. Выяснилось, что представителей СМИ Юга в Сингапуре власти задерживали до этого уже четыре раза.

Напомним, что первая в истории встреча лидеров США и КНДР должна состояться в Сингапуре 12 июня. Старт мероприятия намечен на 9 часов утра по местному времени. Власти Сингапура уже объявили два района города "зоной специальных мероприятий", введя повышенные меры безопасности.

Как сообщили южнокорейские СМИ, ситуация вокруг задержания властями Сингапура журналиста остается не до конца ясной, так как не сообщаются подробности инцидента. По последним сведениям, вчера южнокорейский журналист пробрался на объекты, где находятся северокорейцы и где введены повышенные меры безопасности. Северяне задержали репортера, вызвали полицию и передали его местным властям. Как заявил официальный представитель администрации президент Республики Корея Ким Ы Гём, ситуацию "серьезно обсудили вместе с президентом".

"На территории Сингапура не действуют наши законы и порядки. Кроме того, эта страна известна строгостью своей власти. Правительство Республики Корея конечно сделает все возможное, но в Сингапуре часто бывают ситуации, когда мы оказываемся беспомощны, - заявил Ким Ы Гём. - Мы просим учитывать общую ситуацию вокруг саммита, где введены повышенные меры безопасности, а также воздержаться от ведения журналистской деятельности в той манере, когда это может спровоцировать проблемы", - отметил чиновник.

Ким также добавил, что это уже не первый раз за последнее время, когда полиция Сингапура задерживает южнокорейских репортеров. "Как нам стало известно на основе предоставленных полицией Сингапура данных, наших журналистов в последнее время местные власти до этого инцидента задерживали уже четыре раза. Как нам пояснили, репортеры проникли на территорию, где запрещено вести съемку", - рассказал пресс-секретарь президента Южной Кореи.