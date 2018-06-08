Новости

В Москве открылась школа ухода за тяжелобольными людьми 09:46
На Рижском направлении восстановлена система регулировки движения 09:45
Прилепин на ответ Путина о Донбассе: Вещи, которые важны, прозвучали 09:33
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой 09:30
В Сингапуре задержали журналистов за нарушение правил саммита 09:26
Путин прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином 09:25
В Назрани спецназ ликвидировал одного боевика 09:18
Под Красноярском из огня спасли 19 человек 09:15
Прокуратура проверит жалобу белгородских врачей о снижении зарпалаты 09:15
В Приморье в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали 09:11
В Перми при столкновении восьми машин пострадали четыре человека 08:50
Собянин поздравил соцработников Москвы с профессиональным праздником 08:30
СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй 08:21
Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве центробанков 07:49
На трех направлениях железной дороги опаздывают поезда 07:44
СМИ: Минюст США тайно перехватил данные переговоров известных журналистов 07:34
Ученые создали алгоритм, рассчитывающий идеальную дозу кофе 07:30
Кузнецов - третий россиянин, ставший лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ 07:13
Овечкин: Я сказал, что мы не будем отстоем, и мы выиграли Кубок Стэнли 07:04
В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья из пяти человек 06:59
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли 06:54
Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли-2018 06:40
На южные районы Японии обрушится тайфун "Маликси" 06:23
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США 06:02
МВФ выделит Аргентине 50 миллиардов долларов 05:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 09:26
Рубрика: В мире

В Сингапуре задержали журналистов за нарушение правил саммита

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Встреча лидеров США и КНДР, которая должна начаться через четыре дня, уже омрачена скандалом. По просьбе северокорейской стороны, полиция Сингапура задержала репортера южнокорейской телерадиовещательной компании KBS. Официальный Сеул пообещал разобраться с ситуацией, но попросил свои СМИ учитывать особенности страны пребывания и местные порядки. Выяснилось, что представителей СМИ Юга в Сингапуре власти задерживали до этого уже четыре раза.

Напомним, что первая в истории встреча лидеров США и КНДР должна состояться в Сингапуре 12 июня. Старт мероприятия намечен на 9 часов утра по местному времени. Власти Сингапура уже объявили два района города "зоной специальных мероприятий", введя повышенные меры безопасности.

Фото: EPA
Ким Чен Ын сменил высшее военное руководство КНДР

Как сообщили южнокорейские СМИ, ситуация вокруг задержания властями Сингапура журналиста остается не до конца ясной, так как не сообщаются подробности инцидента. По последним сведениям, вчера южнокорейский журналист пробрался на объекты, где находятся северокорейцы и где введены повышенные меры безопасности. Северяне задержали репортера, вызвали полицию и передали его местным властям. Как заявил официальный представитель администрации президент Республики Корея Ким Ы Гём, ситуацию "серьезно обсудили вместе с президентом".

"На территории Сингапура не действуют наши законы и порядки. Кроме того, эта страна известна строгостью своей власти. Правительство Республики Корея конечно сделает все возможное, но в Сингапуре часто бывают ситуации, когда мы оказываемся беспомощны, - заявил Ким Ы Гём. - Мы просим учитывать общую ситуацию вокруг саммита, где введены повышенные меры безопасности, а также воздержаться от ведения журналистской деятельности в той манере, когда это может спровоцировать проблемы", - отметил чиновник.

Ким также добавил, что это уже не первый раз за последнее время, когда полиция Сингапура задерживает южнокорейских репортеров. "Как нам стало известно на основе предоставленных полицией Сингапура данных, наших журналистов в последнее время местные власти до этого инцидента задерживали уже четыре раза. Как нам пояснили, репортеры проникли на территорию, где запрещено вести съемку", - рассказал пресс-секретарь президента Южной Кореи.

Главное сегодня

СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли
Власти Италии заявили о готовности обсуждать статус Крыма
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США