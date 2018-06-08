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08.06.2018 14:00
Рубрика: Власть

Владимир Путин стал первым обладателем ордена Дружбы КНР

Глава Китая Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину орден Дружбы КНР. До сегодняшнего дня эту награду никто не получал.

"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", - приводит слова Си Цзиньпина ТАСС.

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Председатель компартии КНР напомнил, что Владимир Путин больше всех среди лидеров мировых держав посещал Китай - с 2000 года он приезжал с визитом 19 раз. "Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг", - сказал Си Цзиньпин.

Орден Дружбы КНР вручается с 1 января 2016 года. Его могут получить иностранцы за особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая, развитие связей и сотрудничества КНР с иностранными государствами.

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