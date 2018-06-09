Ассоциация юристов России подготовила памятку сдающим ЕГЭ

Экзамены проходят во всех субъектах Российской Федерации, а также в 51 стране за рубежом. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать 53 процента участников основного периода ЕГЭ-2018.

Процедура сдачи экзамена детально прописана и жестко контролируется. Ассоциация юристов России подготовила правовую памятку для учеников и их родителей, что можно, и что запрещено делать сдающим, и как защитить свои права.

Также напоминаем, что все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ, которые у них могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать специалистам Рособрнадзора по телефону "горячей линии" +7 (495) 984-89-19. Обо всех нарушениях на ЕГЭ необходимо сообщать по телефону "линии доверия": +7 (495) 104-68-38.