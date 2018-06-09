Дональд Трамп и Ким Чен Ын прибудут в Сингапур 10 июня

Глава КНДР Ким Чен Ын и американский президент Дональд Трамп прибудут в Сингапур 10 июня для проведения запланированной на 12 июня встречи. Об этом сообщил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Через 24 часа оба лидера друг за другом прибудут в Сингапур, - цитирует Балакришнана телеканал NHK. - …Все приготовления к саммиту завершены, и обе стороны выразили удовлетворение (проделанной работой)".

Ранее Трамп позитивно отреагировал на подходы КНДР к организации долгожданной встречи, ради которой он покинул саммит G7 в Канаде до его официального завершения. "Мы ценим совместную работу с Северной Кореей. Они очень хорошо с нами работают. Пока все хорошо", - отметил лидер США и выразил надежду на конструктивность предстоящего диалога.