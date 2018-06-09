Еду для Ким Чен Ына доставят в Сингапур самолетом из КНДР

Грузовой самолет из КНДР с продуктами питания для северокорейского главы Ким Чен Ына прибудет в аэропорт Сингапура завтра. Об этом сообщает The Straits Times.

Из аэропорта провизия проследует к месту пребывания Ким Чен Ына в специальных автомобилях-рефрижераторах.

В статье отмечается, что для организации кортежа главы КНДР самолетом в Сингапур будут также доставлены несколько автомобилей класса люкс, предположительно марки Mercedes-Benz. Сам Ким Чен Ын, как ожидается, воспользуется для передвижения BMW 7 серии, уже находящийся в Сингапуре.

Ранее стало известно, что северокорейская делегация, включающая чиновников и телохранителей, составляет 100 человек.

Напомним, что историческая встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 12 июня.