Европейская федерация журналистов осудила действия Киева

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) "осуждает растущее вербальное насилие, в том числе в интернете, в отношении" работников средств массовой информации на Украине. Об этом говорится в резолюции, принятой руководящим комитетом ЕФЖ по итогам съезда организации в Лиссабоне.

В документе содержится призыв к киевским властям "положить конец любым актам преследования журналистов и представителей журналистских организаций". В нем также отмечается, что инсценировка убийства Аркадия Бабченко "серьезно влияет на доверие к журналистам", поскольку "общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской операцией". Управляющему комитету ЕФЖ поручено "обратиться к обоим правительствам России и Украины с просьбой защитить журналистов, освещающих регион", передает РИА Новости.

На минувшей неделе МВД Украины сообщило, что российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве. В среду СБУ опровергла эту информацию, заявив, что слухи распространялись в рамках "спецоперации". Инсценировку якобы готовили два месяца, организатор покушения уже задержан. Многие международные организации жестко раскритиковали методы украинских спецслужб.