Эти отношения набирают силу на фоне продолжающейся деградации всей системы международных отношений, обострением геополитических противоречий, сжатием пространства для конструктивного взаимодействия. К традиционным угрозам безопасности последнего времени, таким как противостояние в киберпространстве, терроризм, угроза расползания оружия массового поражения, незаконная миграция… добавились экономические войны, развязанные по всем направлениям администрацией США. Это стало еще одним очень опасным ударом по всей и без того шаткой архитектуре мироустройства.

Казалось бы, в такой крайне непростой, непредсказуемой ситуации сложно принимать решения, имеющие стратегическое значение не только для России и Китая, но и для международного сообщества в целом. Но мы видим как из года в год, благодаря последовательной политике руководителей двух стран, возводится новое здание российско-китайского сотрудничества, отвечающее всем требованиям ХХI века.

По уже сложившейся традиции, руководители России и Китая подвели итоги развития двусторонних отношений на протяжении последнего года, подробно обсудили как имеющиеся достижения, так и масштабные задачи по дальнейшему наращиванию сотрудничества во всех областях.

При всей важности двустороннего измерения российско-китайских отношений, особого внимания заслуживает состоявшееся в ходе визита обсуждение более общих вопросов текущей ситуации в мире и проблем формирующегося нового миропорядка. Повышенный интерес к этой тематике понятен. Российско-китайские отношения развиваются не в вакууме, их дальнейшая динамика и перспективы во многом зависят от того, как будет складываться обстановка в мировой политике и в глобальной экономике в целом. Это обстановка способна порождать как дополнительные возможности, так и новые ограничения для обеих стран, снижать или повышать внешние риски; ее эволюция неизбежно будет серьезно влиять на акценты и приоритеты Москвы и Пекина - в том числе и в их двусторонних отношениях.

Не будет большим преувеличением сказать, что за два десятилетия после окончания холодной войны фактически оказалась разрушенной прежняя Ялтинская система мировой политики. Но ничего нового на ее месте построить так и не смогли. И сегодня мир все быстрее катится к хаосу, который угрожает уже не только отдельным государствам или регионам, но и всему международному сообществу.

Из истории мы знаем, что переход человечества от одного миропорядка к другому всегда был связан с накоплением новых производственных технологий и, как правило, катализаторами этого перехода оказывались войны и революции. Сегодня критическая масса новых технологий для очередного цивилизационного рывка уже накоплена, но новый цикл войн и революций может оказаться роковым не только для отдельных стран, но и для человечества в целом. Поэтому крайне важно сломать устойчивый алгоритм мировой истории: перейти на новый уровень развития мировой цивилизации без очередного глобального катаклизма.

В силу ряда причин традиционные центры мировой политики в нынешних условиях не в состоянии сыграть ведущую роль в формировании нового мирового порядка. Соединенные Штаты находятся в ситуации глубокого внутриполитического раскола, и никто сегодня не может достоверно предсказать, когда и как этот раскол будет преодолен. Соответственно, ожидать от Вашингтона какой-то долгосрочной, взвешенной и последовательной внешнеполитической стратегии в ближайшее время не приходится.

Европейский Союз борется с фундаментальным внутренним кризисом, вернее - с целым набором структурных, финансово-экономических, политических и даже ценностных кризисов. А потому, скорее всего, Брюссель еще долго будет фокусироваться на решении своих многочисленных внутренних проблем, а не на строительстве нового мирового порядка. Есть свои сложности и у других ведущих игроков мировой политики, объективно препятствующие им взять на себя главную ответственность за формирование новых правил игры в современном мире.

В этом смысле у России и Китая имеются существенные преимущества по сравнению с другими мировыми центрами силы.

Во-первых, в отличие от расколотых и политически поляризованных обществ Запада, российское и китайское общества политически консолидированы и едины в своем отношении к важнейшим мировым проблемам. Этот устойчивый общественный консенсус и высокий уровень стабильности были в очередной раз подтверждены в ходе работы XIX съезда КПК и во время последних президентских выборов в России.

Во-вторых, в силу особенностей политического развития Россия и Китая в состоянии строить политику на основе стратегического планирования на годы и даже на десятилетия вперед, что недоступно западным демократиям. А нынешняя ситуация в мире настойчиво требует именно долгосрочного планирования и комплексных подходов, а не ситуативных тактических решений.

В-третьих, Россией и Китаем накоплен обширный и многосторонний опыт развития двустороннего сотрудничества, который во многих своих измерениях является уникальным и который можно обозначить как поэтапное складывание "отношений великих держав нового типа". Этот опыт, безусловно, пригодится и в более широком многостороннем формате.

На протяжении последних двух десятилетий Россия и Китай продвигают идею "многополярного мира" как наиболее устойчивую, надежную и справедливую конструкцию международных отношений. Однако еще предстоит большая совместная работа, чтобы сформулировать целостную концепцию построения такого "многополярного мира". И делать это надо быстро, так как времени на упорядоченную перестройку международных отношений остаётся всё меньше.

Можно констатировать, что созданные за последние два десятилетия при активном участии России и Китая многосторонние механизмы - ШОС, БРИКС, ЕАЭС - могут со временем стать отдельными составными частями, элементами будущей международной конструкции. Одновременно российско-китайский разговор должен включать в себя такие вопросы как восстановление глобального управления, реформы ООН и других международных институтов, обновление международного права, новое понимание глобализации и взаимозависимости.

Такой разговор не может быть коротким или легким - даже между очень близкими партнерами, которыми сегодня являются Россия и Китай. Не будем забывать, что при несомненной близости позиций двух стран по ключевым вопросам современной мировой политики, у России и Китая все же различный исторический опыт, неодинаковое положение в системе международных отношений, и не во всем совпадают текущие приоритеты. Однако такой откровенный разговор необходим именно сегодня, когда мир вплотную приблизился к точке бифуркации, за которой - либо восстановление глобальной управляемости на новом уровне, либо ускоряющееся скольжение мира к анархии и хаосу.

Как отмечается в Совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, наши страны будут "продвигать международные отношения нового типа, базирующиеся на принципах взаимного уважения, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества, и построение сообщества единой судьбы человечества, на основе равноправного участия всех стран в глобальном управлении, соблюдения международного права, обеспечения равной и неделимой безопасности, взаимного уважения и учета интересов друг друга, отказа от конфронтации и конфликтов способствовать формированию более справедливого и рационального полицентричного миропорядка".

Конечно, не все в мире зависит от России и Китая. Если ситуация будет развиваться по наихудшему варианту, и наши западные партнеры не захотят или не смогут изменить свои устаревшие подходы к мировой политике. Москве и Пекину неизбежно придется думать о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества, вплоть до формирования такого комплекса взаимоотношений, который имел бы союзнический характер.

Состоявшиеся в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Китай переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином убедительно продемонстрировали, что российско-китайское партнерство является не только образцом современных межгосударственных отношений, но и играет все более существенную роль в поддержании стратегического баланса и стабильности в мире.