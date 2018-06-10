Президент РФ Владимир Путин посетил с государственным визитом Китай. С председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер встретился в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Владимир Путин стал первым иностранцем, который получил высшую госнаграду Китая в области внешней политики - орден Дружбы.

Для торжественной встречи Путина китайская сторона заготовила сюрприз - оркестр сыграл не только гимны стран, но и "Катюшу". Кроме того, российского лидера приветствовали залпами из пушек.

Энергетика остается приоритетом. Россия - крупнейший экспортер топлива на китайский рынок

Визиту был присвоен высший статус. "Наш большой друг Владимир Путин совершает первый государственный визит в свой новый президентский срок именно в КНР, - особо подчеркнул Си Цзиньпин. - Это свидетельствует о большом внимании РФ к российско-китайским отношениям".

Стоит напомнить, что Владимир Путин после инаугурации уже посетил Австрию, однако тот визит носил статус рабочего.

Китайская сторона особо отметила вклад президента России в дело госстроительства Китая, в сотрудничество между нашими странами, а также в дело поддержания мира во всем мире. Именно таковы официальные причины для вручения ордена Дружбы, на котором изображен голубь мира. Владимир Путин стал первым иностранным гражданином, который получил данный орден (эта награда утверждена в Китае в 2016 году).

"Это высшая госнаграда нашей страны во внешней политике", - заявил председатель КНР. По его словам, президент РФ заслужил особое уважение в Поднебесной и внес большой вклад в углубление сотрудничества. "Начиная с 2000 года президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или участием в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый у нас", - сказал в своем выступлении Си Цзиньпин.

Кстати, это своего рода ответная награда: в июле прошлого года Владимир Путин наградил китайского лидера орденом Андрея Первозванного.

В ходе визита стороны подписали солидный пакет документов, в том числе в области торговли (в том числе электронной), транспорта, энергетики, а также на тему исследования Луны и дальнего космоса. Лидеры, кроме того, утвердили совместное заявление, в котором зафиксировали ориентиры для двустороннего сотрудничества и взаимодействия в международных делах. В частности, Путин и Си Цзиньпин подтвердили намерение "выступать против принятых в обход Совбеза ООН односторонних экономических санкций, а также против шантажа и давления, нарушающих принципы справедливой и честной конкуренции и наносящих ущерб мировой экономике".

После подписания документов Владимир Путин отметил, что объем взаимной торговли в 2017 году увеличился на 31,5%, до 87 млрд долларов. А за период с февраля по март текущего года прибавил 31%. Если тенденция сохранится, то к концу года реально выйти на рекордный товарооборот на уровне 100 млрд долларов, заявил глава государства. По его словам, энергетика остается приоритетным направлением взаимодействия. Россия - крупнейший экспортер топлива на китайский рынок.

С учетом коммерческих отгрузок объем экспорта в прошлом году составил 52,6 млн тонн. Развивается и сотрудничество в газовой сфере: строительство газопровода "Сила Сибири" для транспортировки газа по "Восточному" маршруту идет по графику. Начало поставок запланировано на конец следующего года. Хорошим примером двустороннего сотрудничества является реализация проекта "Ямал СПГ". С декабря прошлого года китайские потребители получают газ с этого месторождения.

Владимир Путин особо отметил сотрудничество в сфере атомной энергетики: заключены соглашения о строительстве новых энергоблоков для Тяньваньской АЭС, а также о возведении новой атомной электростанции в КНР. При содействии России в Китае будет сооружен реактор на быстрых нейтронах. Глава "Росатома" Алексей Лихачев позже уточнил журналистам, что строительство энергоблоков и новой АЭС китайская сторона оплатит сама. По его словам, в результате соглашений создана база для сотрудничества на десятилетия вперед.

В космической сфере Россия собирается делиться с КНР передовыми наработками, отметил президент РФ.

Обсудили и масштабные проекты в транспортной сфере - в том числе создание дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета.

Мы как соседи обладаем мощным внутренним стимулом для сотрудничества во всех областях

В сфере международного сотрудничества речь шла о сопряжении ЕврАзЭС и экономической части Шелкового пути. "Сверили часы" переговорщики и в отношении самых актуальных проблемных тем - иранской ядерной программы и ситуации на Корейском полуострове. Стороны заинтересованы в установлении мира, Си Цзиньпин, в свою очередь, напомнил, что Китай - самое населенное государство в мире, а РФ - крупнейшее по территории. "Мы как соседи обладаем мощным внутренним стимулом для сотрудничества во всех областях", - заявил он. "Поднимает голову торговый протекционизм", а в мировой экономике - много факторов неопределенности, отметил также китайский лидер. В этих условиях КНР и Россия добились хороших результатов в сотрудничестве.

В условиях сложной мировой обстановки Россия и КНР договорились наращивать взаимную поддержку, сообщил председатель КНР. Как ответственные державы обе страны готовы вместе защищать миропорядок, который должен строиться на основе взаимного уважения.

После официальной части переговоров Путин и Си Цзиньпин на скоростном поезде совершили короткую поездку в город Тяньцзинь, где стали зрителями хоккейного матча юниорских клубных команд России и Китая. Лидеры перед началом игры вышли на лед, коротко пообщались с игроками и вбросили шайбу. Россию представляла команда ребят из Башкирии в возрасте 13-15 лет. По завершении матча команды подарили главам России и Китая по комплекту формы. Путину вручили красно-желтый свитер с номером 11, под которым он всегда выходит на лед.

Подобная хоккейная встреча весьма символична, прокомментировал помощник президента Юрий Ушаков. "Россия оказывает Китаю помощь в развитии и реализации этого вида спорта, в том числе с учетом того, что в 2022 году зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине", - пояснил он.