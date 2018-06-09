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09.06.2018 23:49
Рубрика: В мире

Избитый в Грузии российский парапланерист рассказал о причинах конфликта

Передел бизнеса мог стать основной причиной конфликта, который вылился в групповое избиение российского парапланериста Федора Челышева в грузинском селе Гудаури. Такое мнение высказал сам пострадавший.

Он рассказал, что впервые местные жители обратились к нему с ультиматумом год назад. "Мне сказали: либо ты работаешь и платишь нам, или ты здесь не работаешь…" - приводит слова Челышева РИА Новости.

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"Просто пацаны из деревни, которые занимаются тем же делом, что и я - полетами на парапланах - решили запретить другим пилотам, кто не из этой местности, летать", - пояснил россиянин и добавил, что никакой политической подоплеке в инциденте нет. Проблема лишь в попытке передела бизнеса.

Челышев сообщил журналистам, что имел официальную лицензию, необходимую на осуществление его деятельности, арендовал площадку для выполнения полетов и платил налоги в бюджет Грузии. Поэтому отказался выполнить условия ультиматума. Однако в пятницу, 5 июня, дорога к арендованной площадке оказалась перекрыта. Когда же на следующий день, в субботу, россиянин попытался обсудить этот вопрос с местными жителями, те напали на него и избили. Россиянин получил сотрясение могза и в настоящее время госпитализирован. Кроме того, как он утверждает, у него отняли видеокамеру.

"Это трасса международного значения, курорт, и на нем действует организованная преступность", - констатировал Челышев. Он выразил надежду, что грузинские власти разберутся в ситуации и наведут порядок.

Отметим, что в грузинском МВД уже приступили к расследованию инцидента, возбудив дело по статьям о насилии и повреждении или уничтожении чужих вещей.

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