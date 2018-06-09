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09.06.2018 13:10
Рубрика: Власть

Как встречали Путина в Китае

Текст: Татьяна Замахина (Циндао)
Китайская сторона приготовила для президента РФ, который приехал на саммит ШОС, интересную неформальную программу. В частности, президент РФ смог не только отведать блюда местной кухни, но и поучаствовать в готовке.

Неофициальная часть началась накануне после переговоров лидеров, которые прошли в столице КНР. Председатель Си Цзиньпин наглядно продемонстрировал коллеге, насколько быстро можно двигаться вперед: лидеры вместе прокатились на сверхсовременном поезде, который набирал скорость до 300 километров в час. На такой скорости лидеры отправились в соседний со столицей город Тяньцзинь. Здесь Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на товарищеском матче по хоккею между юношескими сборными России и Китая и даже вбросили шайбу.

Кроме того, глава КНР порадовал Путина местной кухней в ходе поездки в Тяньцзинь: Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе готовили. В Китае это хорошая традиция.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Председатель КНР подвел гостя к девушкам, которые делали блины. Путин и сам поучаствовал: раскатал тесто. Одна из девушек помогла завернуть в получившийся блин овощную и мясную начинку, свернуть. Затем лакомство нарезали на ломтики, и президент РФ попробовал свое творчество. "Вкусно. Потому что я готовил!" - пошутил он.

Затем президент России собственноручно приготовил традиционное тяньцзиньское блюдо гоубули, внешне напоминающее пельмени. Он завернул в кружок теста мясную начинку. "На цветок похоже", - прокомментировал китайский лидер.

Вечером накануне саммита Путин, кроме того, преподнес подарок председателю КНР. Российский лидер выбрал в качестве подарка баню из алтайского кедра, что подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кстати, российская сторона поможет и установить подарок, чтобы китайский лидер мог наслаждаться "правильным" паром.

Во время обмена подарками китайскому лидеру показали эскиз бани, а также спил кедра.

Напомним, что в 2016 году Путин презентовал лидеру КНР в подарок ящик российского мороженого, которое особенно нравится Си Цзиньпину.

Российский борт номер один приземлился в аэропорту Циндао около полуночи в ночь на 9 июня. Именно здесь стартует масштабный саммит ШОС.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Китайцы ради события порадовали грандиозным световым шоу, в котором в роли экранов выступили небоскребы. Изображение на них проецировали сотни лазеров, а сцена была установлена прямо на воде.

Лидеров встречали флагами их стран: они украсили путь от аэропорта до центра города. С приветствиями - на китайском, английском и, что характерно, русском. Циндао готовился к саммиту несколько месяцев - на набережной появились новые скульптуры и места отдыха. Город просто утопает в зелени. Предприятия заблаговременно сократили объемы производства, уменьшив вредные выбросы.

Из Пекина в Циндао было переброшено 60 тысяч стражей правопорядка. А работники и студенты получили выходной.

В Циндао есть немало достопримечательностей, и участникам саммита предлагаются бесплатные экскурсии по городу. И, конечно же, и в рамках форума китайцы демонстрируют чудеса своей кухни. На "полях" мероприятия можно поучаствовать и в чайной церемонии.

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