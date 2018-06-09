Косачев: Нидерланды нарушили принципы права в резолюции по MH17

Очередная неприятная новость пришла из Нидерландов: нижняя палата парламента - Генеральных Штатов приняла 7 июня резолюцию по вопросу об ответственности России за гибель авиарейса МН17.

В резолюции ничтоже сумняшеся утверждается, что так называемая Совместная следственная группа (ССГ) якобы "неопровержимо установила, что ЗРК "Бук", при помощи которого был сбит рейс МН17, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил Российской Федерации", а также что "Российская Федерация не оказывала полного содействия уголовному расследованию". На этом основании голландские парламентарии "выражают поддержку требованию Австралии и Нидерландов привлечь Российскую Федерацию к ответственности за ее причастность к уничтожению рейса МН17".

Как говорится, конец цитаты. За резолюцию проголосовали все правящие и большинство оппозиционных партий. Против - Партия Свободы и Форум за демократию. Их лидеры Г.Вилдерс и Т.Бодэ объяснили свою позицию несогласием с формулировкой о том, что факт причастности России к гибели самолета неопровержимо доказан - "в правовом государстве к такому выводу может прийти только суд, а не органы законодательной или исполнительной власти". Кроме того, они высказались против освобождения от ответственности Украины, не закрывшей свое воздушное пространство в зоне конфликта. Понятно, что оба лидера были тут же названы "друзьями Путина и пособниками Кремля, подрывающими национальное единство".

Назвав эту новость неприятной, не назову ее неожиданной. К глубокому сожалению, и голландцы, и многие другие европейцы с подачи США и с первых минут трагедии голословно возложили всю ответственность за происшедшее на Россию. Уже под это обвинение выстраивалась вся деятельность следственной группы, где в полном объеме участвует Украина и где нет нашей страны. Что еще хуже - все попытки российской стороны предоставить ССГ объективную экспертную информацию были проигнорированы, а в так называемом "заключении" об этом ни слова.

Напомню, что в официальном комментарии МИД России 24 мая по докладу ССГ было сказано, что "налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества". Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства "Бэллингкэт", которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера. Вызывает недоумение и то, что ССГ выдвинула данную версию событий в тот момент, когда в России еще не завершено изучение запросов прокуратуры Нидерландов об оказании правовой помощи".

Напомню и то обстоятельство, что само агентство "Бэллингкет", которое в интернет-среде именуют не иначе как "сливным бачком ЦРУ" (уж извините) по странному стечению обстоятельств было создано за пару дней до трагедии в украинском небе.

Выводы группы уже подвергнуты сомнению на международном уровне. Так, министр транспорта Малайзии​ Энтони Локе заявил, что неопровержимых доказательств причастности России к крушению нет, говорить о вине Москвы в катастрофе рано. "Кто виноват? Вы не можете просто указать на Россию, а все дальнейшие действия должны основываться на неопровержимых доказательствах", - подчеркнул он.

Так что же произошло в нижней палате Генеральных штатов? Как известно, окончательный отчет ССГ по делу о катастрофе должен появиться только в июле. И вот голландские парламентарии, видимо, решили подстраховаться, выступив в непарламентском качестве прокурора и судьи. Зачем следствие, какие там доказательства, если есть "классовая убежденность"? Торопятся наши коллеги, явно торопятся. Ведь доказательная база весьма сомнительная, политизированность расследования становится все более очевидной, а карьеры высокопоставленных политиков на Западе, неосмотрительно ангажировавшихся по этому вопросу, оказываются во все более явной зоне риска.

Могу лишь высказать искреннее сожаление, что соображения геополитической целесообразности оказались для многих голландских парламентариев выше принципов демократии и верховенства права. Эта позиция покрывательства Киева не честная и она не может быть принята ни при каких обстоятельствах. Ведь в том числе в силу таких подходов Запада на Украине продолжаются массовые нарушения прав человека, остаются нерасследованными чудовищные преступления националистов на киевском Майдане, в Одессе и во многих других случаях, равно как и ответственность властей за незакрытое для международных полетов воздушное пространство Украины над зоной конфликта в день трагедии.

А в конечном счете остаются невыполненными конкретные обязательства Киева по Минским договоренностям, от которых зависят судьбы, жизнь и безопасность миллионов людей на Юго-Востоке Украины. И ответственность за срыв Минских договоренностей так или иначе ложится на тех, кто снимает эту ответственность с Киева. Теперь - и на голландских парламентариев. И об этом можно только сожалеть.

Источник: блог Константина Косачева на сайте Совета Федерации