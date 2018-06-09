Лавров: Россия никогда не просилась назад в G8

"Когда было принято решение о том, чтобы наши западные партнеры в "восьмерке" больше не участвовали и вернулись в свой формат "семерки", мы это восприняли как их решение и прекрасно работаем в других форматах, - подчеркнул глава МИД РФ в эфире "Первого канала". - И в ШОС, и в БРИКС, и особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы".

"В рамках G20 уже ультиматумами не обойдешься, там нужно договариваться. "Двадцатка" - это механизм достижения консенсуса. Я думаю, что это самый перспективный формат на будущее", - сказал российский дипломат.

Группа семи (G7) является объединением экономически развитых государств - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Россия присоединилась к Группе в 1997 году, тем самым трансформировав ее в G8. Однако в свете крымских событий 2014 года страны клуба отказались участвовать в саммитах вместе с Россией.