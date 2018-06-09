Международная федерация журналистов раскритиковала власти Украины

Международная федерация журналистов (МФЖ) потребовала от Киева прекратить преследование украинских коллег, раскритиковавших "убийство" Аркадия Бабченко. Об этом говорится в заявлении Управляющего совета МФЖ.

В столице Украины 29 мая был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Однако уже на следующий день мужчина внезапно "воскрес" на пресс-конференции, заявив, что его смерть - спецоперация украинских спецслужб.

Федерация журналистов напомнила, что 30 мая представитель Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган опубликовала список из 26 "предателей", которые раскритиковали руководство правоохранительных органов после так называемого убийства Бабченко. МФЖ пообещала предоставить "полную поддержку украинским коллегам", категорически осудила кампанию по запугиванию представителей СМИ и призвала киевские власти "положить конец преследованию журналистов".

