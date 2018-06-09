Минфин внес в правительство законопроект по НДД и снижению акцизов

Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) и снижении акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 июня внесен в правительство на этой неделе Минфином. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

Текслер подчеркнул, что снижение акцизов и НДД идет в одном законопроекте, передает ТАСС. Ранее было объявлено, что Минфин и Минэнерго согласовали все параметры этого документа.

В связи с ростом цен на топливо, правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тысячи рублей (до 4,66 тысяч рублей) за тонну и на 2 тысячи рублей (до 9-11 тысяч рублей) соответственно.