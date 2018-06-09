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09.06.2018 17:51
Рубрика: Власть

Москалькова попросит посетить на Украине Вышинского и еще троих россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена в ходе поездки на Украину посетить как минимум четырех заключенных граждан России. Это редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, активистка "Волонтеров Победы" Елена Одновол, а также военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов.

Об этом рассказала она сама по итогам переговоров с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой. Речь зашла об обмене списками заключенных граждан двух стран и договоренностях по графикам их посещения.

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"Такой список составляется обеими сторонами, на сегодняшний момент он ко мне не поступил, мы со своей стороны тоже над этим списком работаем", - цитирует российского омбудсмена "Интерфакс".

Что касается четверых вышеназванных заключенных россиян, то это те, кого Москалькова "однозначно" хотела бы посетить. Процесс согласования с Денисовой, по ее словам, завершится до конца следующей недели.

Она пояснила, что посещение таких заключенных уполномоченными по правам человека важно, поскольку многие из этих граждан имеют двойное гражданство, а значит к ним не допускают дипломатических работников.

Договоренность о том, что Москалькова и Денисова посетят заключенных на Украине и в России соответственно была достигнута в ходе телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в субботу, 9 июня.

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