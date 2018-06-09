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09.06.2018 16:09
Рубрика: Дороги

На Дмитровском шоссе открыли новую развязку

Текст: Татьяна Шадрина

Открылось движение на новой развязке, которая соединяет Дмитровское шоссе (А-104 Москва - Дмитров - Дубна) и Малую бетонку (А-107"Московское малое кольцо"). Расширено и само Дмитровское шоссе с 44-го по 47-й километр. Автомобилисты получили шесть полос движения вместо четырех. Реконструкция велась с 2014 года. Четыре года назад пропускная способность этого участка Дмитровского шоссе была практически исчерпана, - констатировал глава Росавтодора Роман Старовойт.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Теперь автомобилисты могут беспрепятственно ехать в сторону Дмитрова, Мытищ так и в сторону Москвы за счет расширения проезжей части, разделения транспортных потоков на разные уровни и ликвидации светофоров. Теперь пропускная способность участка выросла в 1,5 раза - до 77 тысяч автомобилей в сутки.

Появились на этом участке трассы переходно-скоростные полосы и дублеры для общественного транспорта и машин экстренных служб. На участке появилась автоматизированная система управления дорожным движением. В настоящий момент она работает в тестовом режиме. Оборудование позволяет отслеживать и распределять транспортные потоки, следить за соблюдением правил дорожного движения, заранее информировать автомобилистов об изменениях погодных условий. Система поможет и при ДТП: в случае аварии водители увидят информацию на электронных табло и смогут заранее сменить полосу движения.