Указ Президента Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 277 "О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 2017 года"

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:

Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2017 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства:

Сивковой Светлане Геннадьевне, генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Музей Мирового океана", - за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия;

Темирканову Юре Хатиевичу, художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д.Шостаковича", - за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры;

Эйфману Борису Яковлевичу, художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана", - за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства.

Президент Российской Федерации В. Путин