Указ Президента Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 278 "О присуждении Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года"

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:

Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Антоновой Ирине Александровне, президенту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина".

Президент Российской Федерации В. Путин