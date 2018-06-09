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9 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7588 (125)

Указ Президента Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 278 "О присуждении Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года"

Дата подписания 8 июня 2018 г.
Опубликован 9 июня 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

Названы лауреаты Государственной премии по искусству, науке и технологиям

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:

Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Антоновой Ирине Александровне, президенту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина".

Президент Российской Федерации В. Путин