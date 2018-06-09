Новости

Похитители мэра Воронежа получили 19 лет 21:24
Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов 21:14
Латвийская полиция проверила Раймонда Паулса на лояльность к алкоголю 21:07
Главы Генштабов России и Финляндии обсудили безопасность в Европе 20:58
Вышел первый трейлер фильма "Ничего хорошего в отеле "Эль-Рояль" 20:58
Вышел трейлер фильма с Эмбер Херд и Джонни Деппом "Лондонские поля" 20:40
Обратившейся к Путину ивановской семье дважды снизили ипотечную ставку 20:23
Минфин ожидает скорого снижения цен на бензин 20:10
Вышел первый трейлер продолжения культового слэшера Хэллоуин" 19:55
Косачев: Россия вернется в G8 только на равных 19:53
Петербургские химики создали полимер для ускорения зарядки смартфонов 19:51
Росавиация разрешила открыть новую часть терминала Домодедово 19:49
Порошенко назвал самую большую угрозу для Украины 19:46
Вышел русский трейлер музыкальной драмы с Леди Гагой "Звезда родилась" 19:40
Стала известна причина смерти актера из "Любви и голубей" Игоря Ляха 19:32
Роскомнадзор поддержал взаимодействие правообладателей и агрегаторов 19:23
Жильцов дома в Кемерове эвакуировали из-за появления трещин 19:21
Володин: Парламентарии должны брать пример с Путина и Меркель 19:16
Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018 19:00
Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах в день старта ЧМ 18:56
Видео: Как на МКС будут уничтожать космический мусор лазером 18:55
Пушков: G7 утратила прежний шарм для России 18:50
В Пятигорске назван срок рекультивации свалки после жалобы президенту 18:50
Сборная Аргентины привезла на базу в Бронницы 3 тонны продуктов 18:44
Избраны непостоянные члены СБ ООН на 2019-20 годы 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7588 (125)

Указ Президента Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 256 "О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий 2017 года"

Дата подписания 8 июня 2018 г.
Опубликован 9 июня 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

Названы лауреаты Государственной премии по искусству, науке и технологиям

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, постановляю:

Присудить Государственные премии Российской Федерации в области науки и технологий 2017 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий:

Алфимову Михаилу Владимировичу, академику Российской академии наук, руководителю научного направления Центра фотохимии Российской академии наук федерального государственного учреждения "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук", Громову Сергею Пантелеймоновичу, члену-корреспонденту Российской академии наук, руководителю того же Центра, Чибисову Александру Константиновичу, члену-корреспонденту Российской академии наук, главному научному сотруднику лаборатории синтеза и супрамолекулярной химии фотоактивных соединений того же Центра, - за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин;

Дедову Ивану Ивановичу, академику Российской академии наук, директору федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, - за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение;

Рогаеву Евгению Ивановичу, доктору биологических наук, заведующему лабораторией эволюционной геномики федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова Российской академии наук, - за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.

Президент Российской Федерации В. Путин