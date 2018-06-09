Указ Президента Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 256 "О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий 2017 года"

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, постановляю:

Присудить Государственные премии Российской Федерации в области науки и технологий 2017 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий:

Алфимову Михаилу Владимировичу, академику Российской академии наук, руководителю научного направления Центра фотохимии Российской академии наук федерального государственного учреждения "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук", Громову Сергею Пантелеймоновичу, члену-корреспонденту Российской академии наук, руководителю того же Центра, Чибисову Александру Константиновичу, члену-корреспонденту Российской академии наук, главному научному сотруднику лаборатории синтеза и супрамолекулярной химии фотоактивных соединений того же Центра, - за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин;

Дедову Ивану Ивановичу, академику Российской академии наук, директору федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, - за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение;

Рогаеву Евгению Ивановичу, доктору биологических наук, заведующему лабораторией эволюционной геномики федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова Российской академии наук, - за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.

Президент Российской Федерации В. Путин