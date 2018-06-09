Названы дата и место прощания с Игорем Ляхом

Прощание с заслуженным артистом Российской Федерации Игорем Владимировичем Ляхом состоится 11 июня в Подмосковье.

Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя Высшего театрального училища имени Щепкина, где Лях был художественным руководителем курса.

"Прощание пройдет 11 июня в 11:15 в Николо-Архангельском крематории", - уточнил собеседник агентства.

Игорь Лях, прославленный уже своей дебютной ролью - Лёньки в лирической комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", скончался в ночь на 8 июня в возрасте 55 лет.

Позже была названа причина смерти - у артиста остановилось сердце.