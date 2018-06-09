Песков раскрыл новые детали телефонного разговора Путина и Трампа

В Кремле подтвердили, что лидеры России и США обсуждали возможность проведения двусторонней встречи в Вене.

"Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но каких-либо конкретных договоренностей, каких-то конкретных пониманий, какого-то конкретного обсуждения в настоящее время еще не ведется. То есть в этом плане ничего не поменялось", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос, обсуждал ли Владимир Путин с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность проведения такого саммита в Вене, Песков заявил: "Упоминалось, что Вена может стать таким городом". При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это предмет российско-американского обсуждения.

Напомним, что по телефону Путин и Трамп общались 20 марта.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Путин якобы попросил канцлера Австрии организовать саммит с Трампом в Вене летом, в июле, во время поездки американского президента в Европу (Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию).