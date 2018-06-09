Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по Сирии

Президент РФ напомнил, что Иран давно принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества. Он заверил, что Россия будет поддерживать государство в его стремлении осуществлять полноформатное сотрудничество в рамках организации. Рухани, в свою очередь, поблагодарил собеседника за поддержку присоединения Ирана к ШОС.

Российский лидер также заявил о хороших перспективах в экономическом сотрудничестве и предложил обсудить также вопросы региональной стабильности и безопасности.

В частности, Путин назвал успешным сотрудничество с Тегераном по урегулированию конфликта в Сирии. Россия и Иран успешно сотрудничают по разрешению этого кризиса, есть конкретный результат, заявил президент РФ.

Россия и Иран, кроме того, должны наладить более серьезный диалог относительно одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил, в свою очередь, Рухани. Он подчеркнул, что Российская Федерация сыграла "очень важную и конструктивную роль" в исполнении ядерных соглашений. При этом "ирано-российское сотрудничество на поле боя в борьбе с терроризмом и разными радикальными группировками оказалось достаточно успешным".

"Роль нашего взаимодействия является очень сильной и важной в этом регионе", - резюмировал Рухани.