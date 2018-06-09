Путин подарил китайскому коллеге баню из кедра

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню из 200-летнего кедра с Алтая.

Китайская сторона выберет место для установки подарка, уточнил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он добавил, что баню будут устанавливать российские специалисты.

Перед визитом в Китай российский президент не раскрывал, какой подарок преподнесет Си Цзиньпину. При этом на встрече лидеров двух стран Владимир Путин представил китайскому коллеге эскиз бани и спил дерева, по которому можно оценить объем бревна.

Напомним, Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российского президента приветствовали залпами из пушек, а оркестр сыграл не только гимны стран, но и "Катюшу".