Путин поддержал идею прокладки трубопроводов в Китай через Монголию

Монголия предложила России и Китаю проложить нефтяные и газопроводы в Китай через свою территорию. Об этом в ходе трехсторонней встречи руководителей этих стран в Циндао, где проходит саммит ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин. Он поддержал эту идею.

"Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея", - приводит слова президента официальный сайт Кремля.

Путин добавил, что для реализации такого проекта необходима тщательная проработка технико-экономического обоснования.

Как отмечает "Интерфакс", соответствующее предложение Монголия делает не впервые. В качестве плюсов такого строительства Улан-Батор называет безопасность, условия степи и минимизацию расстояния.

Ранее предполагалось, что трубопроводы из России в Китай могут пройти через непосредственную границу двух стран - в частности, в районе Благовещенска, Владивостока и на Алтае.