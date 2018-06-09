Путин в рамках ШОС встретился с монгольским лидером

Президент РФ Владимир Путин продолжил серию двусторонних встреч "на полях" саммита ШОС в китайском Циндао. Темой переговоров с лидером Монголии стали планы сотрудничества.

Начиная встречу, российский лидер напомнил о снижении для республики тарифов на российскую электроэнергию. Также он отметил рост взаимной торговли и увеличение потока транзитных перевозок по Улан-Баторской железной дороге.

Монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга, в свою очередь, подчеркнул роль недавно подписанного соглашения в этой сфере. Он надеется, что документ будет способствовать развитию Монголии.