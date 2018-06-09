"Дачные" пробки в Москве достигли 8 баллов

Пробки на столичных улицах достигли 8 баллов.

Согласно "Яндекс. Пробкам", сейчас наблюдаются скопления машин в центральной части города - на набережных, Кремлевском кольце, Большой Лубянке, Сретенке. Нет движения по Садовому кольцу от Курской до Большой Ордынки практически в обе стороны, также серьезные заторы наблюдаются в районе Таганской площади. Кроме того, практически парализованы многие выезды из Москвы, медленно едет МКАД.

Ранее центр организации дорожного движения рассылал просьбы выезжающим из города водителям по возможности сдвинуть время отправления на дачи.

Перед праздниками из Москвы пытаются выехать одновременно до 1 млн водителей.

Свободнее на дорогах станет после 19.00, также имеет смысла ехать за город завтра с утра - до 12.00.