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Рубрика: Дороги

"Дачные" пробки в Москве достигли 8 баллов

Текст: Светлана Батова

Пробки на столичных улицах достигли 8 баллов.

Согласно "Яндекс. Пробкам", сейчас наблюдаются скопления машин в центральной части города - на набережных, Кремлевском кольце, Большой Лубянке, Сретенке. Нет движения по Садовому кольцу от Курской до Большой Ордынки практически в обе стороны, также серьезные заторы наблюдаются в районе Таганской площади. Кроме того, практически парализованы многие выезды из Москвы, медленно едет МКАД.

Фото: depositphotos.com
Лето вернется в Москву с понедельника

Ранее центр организации дорожного движения рассылал просьбы выезжающим из города водителям по возможности сдвинуть время отправления на дачи.

Перед праздниками из Москвы пытаются выехать одновременно до 1 млн водителей.

Свободнее на дорогах станет после 19.00, также имеет смысла ехать за город завтра с утра - до 12.00.

#дороги #трафик