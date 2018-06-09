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"Яндекс" научился прокладывать веломаршруты

09.06.2018,  
12:54
Текст: Светлана Батова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Яндекс.Карты" научились строить велосипедные маршруты. Раннее представитель компании Марина Янина сообщала, что компания думает о запуске подобного сервиса после того, как в Москве появится связная сеть велодорожек.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Яндекса", сервис работает как на компьютере, так и в приложениях на смартфоне. Пока что выпущен релиз только для телефонов на базе Android. Для телефонов с IOS обновление выйдет в ближайшие дни.

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Пока нет связных велодорожек в столице, сервис строит маршруты на базе дорог, по которым удобно ехать на велосипеде: помимо велодорожек, туда входят и автодороги, но без многополосных трасс. Общая протяженность дорог в столице, по которым возможно построение маршрута, - более 26,9 тысяч километров, всего 190 из них - велодорожки.

Сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, в других городах построение веломаршрутов также возможно, но только в бета-режиме.

Как уточнили в пресс-службе компании, для использования сервиса необходимо обновить приложение. Он работает только в "Яндекс.Картах", в программе "Навигатор" такой возможности нет - он строит маршруты только для автомобилистов.

Напомним, "Яндекс.Карты" также умеет строить маршруты для пешеходов и для проезда на общественном транспорте.

Ранее приложение "Велобайк" столичного проката велосипедов также выпустило версию с функцией построения веломаршрутов, которая при проверке оказывалась обычным автомобильным.

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