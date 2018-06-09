Облитый краской памятник Есенину восстановят в течение двух недель

Надгробный памятник поэту Сергею Есенину, перекрашенный психически нездоровой женщиной в белый цвет, приведут в надлежащий вид в течение двух недель. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По словам Емельянова, которого цитирует m24.ru, специалисты уже удалили с памятника работы скульптора Анатолия Бичукова основной слой нанесенной краски. Целостность памятника не пострадала.

Инцидент произошел днем в пятницу, 8 июня. Женщина, несколько лет назад состоявшая в психоневрологическом интернате, облила краской памятник поэту на Ваганьковском кладбище. Спустя несколько часов она была задержана и госпитализирована.

В конце мая пьяный мужчина повредил в нескольких местах выставленную в Третьяковской галерее ﻿картину ﻿Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына". Реставрация полотна займет несколько лет, ее стоимость составит до 10 миллионов рублей. Расходы на проведение работ по восстановлению картины взял на себя Сбербанк.