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09.06.2018 17:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Облитый краской памятник Есенину восстановят в течение двух недель

Надгробный памятник поэту Сергею Есенину, перекрашенный психически нездоровой женщиной в белый цвет, приведут в надлежащий вид в течение двух недель. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Фото: РИА Новости
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По словам Емельянова, которого цитирует m24.ru, специалисты уже удалили с памятника работы скульптора Анатолия Бичукова основной слой нанесенной краски. Целостность памятника не пострадала.

Инцидент произошел днем в пятницу, 8 июня. Женщина, несколько лет назад состоявшая в психоневрологическом интернате, облила краской памятник поэту на Ваганьковском кладбище. Спустя несколько часов она была задержана и госпитализирована.

В конце мая пьяный мужчина повредил в нескольких местах выставленную в Третьяковской галерее ﻿картину ﻿Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына". Реставрация полотна займет несколько лет, ее стоимость составит до 10 миллионов рублей. Расходы на проведение работ по восстановлению картины взял на себя Сбербанк.

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