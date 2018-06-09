Облитый краской памятник Есенину восстановят в течение двух недель

Надгробный памятник поэту Сергею Есенину, перекрашенный психически нездоровой женщиной в белый цвет, приведут в надлежащий вид в течение двух недель. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
По словам Емельянова, которого цитирует m24.ru, специалисты уже удалили с памятника работы скульптора Анатолия Бичукова основной слой нанесенной краски. Целостность памятника не пострадала.
Инцидент произошел днем в пятницу, 8 июня. Женщина, несколько лет назад состоявшая в психоневрологическом интернате, облила краской памятник поэту на Ваганьковском кладбище. Спустя несколько часов она была задержана и госпитализирована.
В конце мая пьяный мужчина повредил в нескольких местах выставленную в Третьяковской галерее картину Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына". Реставрация полотна займет несколько лет, ее стоимость составит до 10 миллионов рублей. Расходы на проведение работ по восстановлению картины взял на себя Сбербанк.