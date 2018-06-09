Под Ярославлем реконструируют футбольный матч 1914 года

В преддверии ЧМ по футболу, 11 июня, на старейшем в российской провинции профессиональном футбольном стадионе в городе Гаврилов-Ям Ярославской области состоится историческая реконструкция футбольного матча 1914 года.

Чтобы подготовиться к нему, гавриловямцам пришлось серьезно поработать с документами, газетным публикациями, отыскать фотографии тех лет.

- Мы работали с Ярославским областным архивом, архивом Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, областной библиотекой имени Некрасова, - рассказала директор гаврилов-ямской городской библиотеки Анастасия Никифорова. - К сожалению, точную дату постройки нашего стадиона нам найти не удалось, но мы обнаружили много публикаций в областной газете "Голос" от 1912 года и позднее о футбольных матчах с участием очень известной в то время гаврилов-ямской футбольной команды "Чайка", состоявшей из работников Локаловской льноткацкой мануфактуры, и других команд региона на стадионе в Гаврилов-Яме. То есть мы можем предположить, что стадион "Труд" был построен не позднее 1912 года. И что самое важное - он сохранился до наших дней.

Нашли исследователи и фотографии с изображением первых городских футболистов в белой форме с синей полосой. О том, что она синяя, подсказали все те же публикации "Голоса", где встречались описания формы участников футбольных баталий.

В администрации Гаврилов-Ямского района рассказали, что в ретро-матче за команду "Чайка" выступят ветераны местных футбольных клубов, а за их соперника - ветераны ярославского футбольного клуба "Шинник". Для этого форму ярославской команды, которая была создана в 1957 году, специально привели в соответствие с "модными тенденциями" начала века: взяли традиционные клубные тона, но сшили более длинные шорты и длинные футболки-поло со шнуровкой.

Кстати, зрителям, которые придут на матч, организаторы тоже предложили заглянуть в прабабушкины сундуки или сшить что-то под стать реконструируемой эпохе.