Под Воронежем именем погибшего в Сирии летчика назвали улицу

В городе Борисоглебске Воронежской области новую улицу назвали именем погибшего в Сирии летчика.

Улица имени майора Филипова появилась в жилом районе "Новые Березки". Соответствующее постановление подписал глава администрации Борисоглебска Андрей Пищугин.

- Имя Романа Николаевича Филипова навсегда вписано золотыми буквами в ратную летопись нашего Отечества, - заявила руководитель исполкома местного отделения "Единой России" Надежда Шамина. - Его подвиг в небе над Сирией останется в сердцах россиян навсегда. Особое место он займет в памяти борисоглебцев, ведь именно над нашим городом воздушный ас обретал крылья.

Роман Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище, а летную практику проходил в Борисоглебске. На территории Борисоглебской авиационной базы Военного учебного научного центра Военно-воздушных сил 28 апреля была открыта посвященная ему стела.

Напомним, майор Филипов погиб 3 февраля 2018 года во время полета над сирийской провинцией Идлиб. Его штурмовик сбили, летчик катапультировался, принял на земле неравный бой с боевиками и подорвал себя гранатой. Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации.