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09.06.2018 19:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прошла презентация новой версии мобильного приложения "Метро Москвы"

Текст: Светлана Батова

В ближайшее время выйдет обновление приложения "Метро Москвы", переработанное к началу чемпионата мира по футболу. Кроме того, на едином транспортном портале Москвы появится специальный раздел для болельщиков, переведенный на семь языков.

Как рассказал журналистам Дмитрий Пронин, замруководителя столичного департамента транспорта, с помощью раздела на ЕТП болельщики смогут свободно ориентироваться на любом виде транспорта, прокладывать различные маршруты, изучать тарифы, способы оплаты и расписания.

Раздел будет доступен на русском, английском, немецком, французском, испанском, арабском и китайском языках. Ожидается, что одновременно к порталу могут обращаться до 20 тысяч болельщиков, сайт рассчитан на подобную посещаемость с большим запасом.

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Также, как рассказал первый замначальника столичного метрополитена Роман Латыпов, в ближайшие дни выйдет новый релиз приложения "Метро Москвы". В нем также появится раздел для болельщиков, возможность заказывать аккредитованное для работы на чемпионате мира такси (интерфейс примерно такой же, как и у привычных агрегаторов). Для болельщиков размещены видеоинструкции, как пройти ко всем трибунам на стадионах "Лужники" и "Спартак", расписания матчей и другое.

Полностью переработана стартовая страница приложения - теперь при запуске приложения будет сразу же открываться карта, в предыдущих версиях пользователю надо было выбрать ее из нескольких других функций.

Также доработаны прочие разделы. Теперь будет три блока новостей, добавилась перспективная схема метро до 2020 года, причем на ней можно посмотреть, сколько будет занимать маршрут в будущем, после завершения строительства метро.

В версии для Android появилась возможность привязывать кредитную карту, чтобы не вводить ее каждый раз. Также добавился тарифный калькулятор.

На сегодня приложение "Метро Москвы" скачано более 1,2 млн раз, из них 110 тысяч - из других стран. Чаще всего его скачивают жители Беларуси, Китая, Казахстана, США, Украины, Киргизии, Узбекистана

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