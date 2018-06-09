Стали известны подробности пожара в электричке на Белорусском направлении

На месте пожара в вагоне электрички на Белорусском направлении восстановлено движение поездов по обоим путям. Также стали известные некоторые подробности ЧП.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, пассажиров поезда, ехавшего из Москвы в Бородино, высадили на платформе Кукаринская. Загоревшийся вагон отцепили от состава, чтобы пламя не распространилось на другие. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пока шло тушение огня, поезда двигались по одному пути. Пассажиры смогли поехать дальше на попутных электричках.

Сейчас поезд, в составе которого был сгоревший вагон, убрали с перегона. Причины пожара выясняются.