Восточносибирская рысь родила четырех детенышей в Московском зоопарке

Две недели назад у восточносибирских рысей Московского зоопарка родились четыре детеныша.

Пол новорожденных пока неизвестен, зоологи узнают его через несколько месяцев после осмотра и вакцинации передает m24.ru со ссылкой на генерального директора зоопарка Светлану Акулова.

Сейчас малыши питаются материнским молоком. Через два месяца они начнут пробовать принесенное матерью мясо и выходить наружу. Взрослую окраску зверята приобретут к девяти месяцам, а рысиные кисточки на ушах появятся через год-полтора после рождения.

В начале мая в Московском зоопарке родился детеныш японской макаки.