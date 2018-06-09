Завершил работу Салон "Комплексная безопасность-2018"

В Подмосковье завершил работу XI Международный салон "Комплексная безопасность-2018". В этом году экспозиция так же, как и в прежние годы, оказалась богатой на новинки. Было на что посмотреть, и в этом смысле выставка оказалась успешной. Но все же салон оставил двоякое впечатление. Его участники во время работы открыто обсуждали проблемы, накопившиеся в отношениях производителей с заинтересованными ведомствами.

"Комплексная безопасность" - это преимущественно выставка МЧС. Недаром ее новым местом базирования выбран Ногинский спасательный центр. Хотя среди выставочных образцов все же попадалась продукция, "заточенная" под ФСИН, Росгвардию и Минобороны. Но сами разработчики, казалось, не были в особом восторге. И основная причина кроется в цифрах заключенных контрактов, а точнее - в их отсутствии. А ведь арендовать выставочные места для фирм имеет смысл только в том случае, если ожидается отдача. Иначе же - это просто выброшенные на ветер деньги.

Понятно, что посмотреть показательные выступления пожарных, увидеть работу техники, пролет авиации - это увлекательное зрелище, особенно для детей. Но смысл выставки не в этом. Поэтому и жаловались представители у своих пустых экспозиций о проблемах. Основные среди них - непрозрачность и малопонятные правила закупок новинок техники для госструктур.

"У отечественных разработчиков мало шансов продать свою продукцию, - сетовал у своего выставочного павильона один из российских представителей бизнеса. - У нас дельта прибыли мала. Даже если наши новинки стоят в одну цену, скажем с китайскими, условно говоря, сто рублей, то надо понимать, что из этих ста рублей девяносто - себестоимость и лишь десять прибыль. А коммерсант "купи-продай" может приобрести в юго-восточной Азии похожий, но гораздо хуже по качеству прибор. Зато он будет стоить десять рублей".

Кстати, пока мы разговаривали, а это по времени заняло минут пятнадцать, ни один из гостей выставки не прошел мимо и не поинтересовался продукцией ни у моего собеседника, ни у соседей рядом. Такого в прошлые годы, когда "Комплексная безопасность" располагалась на ВДНХ, не было. Тогда салон гудел как улей. Представители фирм только и успевали крутиться, раздавая рекламные проспекты и буклеты направо и налево.

Теперь же добраться до Ногинского спасательного центра МЧС России, чтобы посетить выставку, могут действительно только самые отчаянные оптимисты, для которых более четырех часов в пробках на дорогу туда и обратно - не проблема.

Вот один из примеров низкого интереса к представленным здесь полезным разработкам: на выставке питерцы представили приборы, которые с расстояния свыше километра могут уловить и распознать разные химические вещества. Прибор, похожий на подзорную трубу, безошибочно укажет, что разлилось или попало в воздух в зоне ЧС. Причем газоанализатор дистанционно уловит даже микродозы опасных соединений. Нужен ли такой прибор МЧС? Ответ очевиден. Но ответ на вопрос, поинтересовался ли им кто-то кроме корреспондента "РГ", оказался отрицательным.

И все же работу Салона и в этом году можно назвать достаточно успешной. Выставка продемонстрировала, что наша промышленность и научная мысль не просто жива, но и на подъеме.

Так, на выставку привезли свою продукцию более 500 организаций и не только из Москвы. Много представлено фирм из Санкт-Петербурга, других городов РФ. Выставочный павильон оказался даже у прославленного Курчатовского института. Знаменитый Курчатник представил уникальные алгоритмы, расчётные модели и компьютерные программы для моделирования развития катастрофических аварий на различных объектах.

У российских конструкторов хорошие наработки по робототехнике, беспилотникам, пожарной и другой спасательной продукции. Кстати, впервые в рамках выставки прошли и Всероссийские соревнования по мастерству управления беспилотными воздушными судами.

Если мы говорим о развитии отечественных высоких технологий - то они были представлены в полной мере на выставке "Комплексная безопасность 2018". Остается только надеяться, что все это пригодится.