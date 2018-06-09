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09.06.2018 21:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На загоревшемся полигоне ТБО под Саратовом выявлены нарушения

Прокуратура Саратовского района обнаружила нарушения в работе полигона ТБО, на котором 7 июня вспыхнул крупный пожар. Об этом в субботу сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе инициированной проверки были установлены нарушения законодательства в сферах санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также отходах производства и потребления. Кроме того, выявлены нарушения в обустройстве и содержании полигона ТБО.

Фото: Виктор Вытольский/РИА Новости
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"Должностными лицами ООО "СТМ-Капитал" действенных мер по предотвращению возгорания на полигоне не принято", - отмечается в сообщении ведомства.

Прокуратура региона вынесла постановление о ликвидации обнаруженных нарушений.

Напомним, пожар на свалке бытовых отходов рядом с поселком Расково и микрорайоном Солнечный-2 был обнаружен 7 июня. Открытое горение было ликвидировано в тот же день, однако продолжалось тление в нижних уплотненных слоях отходов. Сотрудниками прокуратуры установлен очаг возгорания, выясняются причины пожара.

По факту ЧП сотрудники областного Роспотребнадзора возбудили дело об административном правонарушении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление Росприроднадзора, сейчас работа полигона приостановлена. Вблизи объекта содержание окиси углерода в 1,5 раза превышает допустимую норму. Ведомством также возбуждено административное производство по ст 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Полное устранение последствий пожара находится под контролем областной прокуратуры.

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