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09.06.2018 14:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пожаловавшаяся президенту томичка получит землю через два-три года

Текст: Никита Зайков (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин лично встретился с Натальей Журовой - многодетная мама во время прямой линии рассказала президенту о том, что она много лет не может получить земельный участок. По словам главы региона, семья томички получит участок через два-три года.

- В бюджете на 2019 год мы предусмотрим дополнительные средства на подготовку земельных участков для льготников, - сообщили "РГ" в пресс-службе областной администрации. - Это позволит в несколько раз ускорить работу, а значит, и движение очереди. Благодаря этим мерам семья Журовых получит земельный участок уже через два-три года. Считаю, что это единственное правильное решение проблемы, и рассчитываю на поддержку депутатского корпуса при утверждении бюджета-2019.

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Сейчас, по словам Сергея Жвачкина, в очереди на льготное получение земельного участка находятся 3,7 тысячи заявителей. Из этого числа 1068 многодетных семей, проживающих в Томске. Наталья Журова рассказала во время прямой линии с Владимиром Путиным о том, что еще в 2010 году она встала в очередь и была в ней 735-й. Сейчас, спустя восемь лет, она продвинулась лишь на "трехсотое с чем-то" место. По ее словам, лишь семьи с четырьмя детьми могут действительно получить участок.

Глава региона в свою очередь заверил, что это не так, а местные чиновники просто неправильно разъяснили женщине ее права. Как уточнили в администрации области, речь идет о приоритетном праве, которым обладают семьи с четырьмя и более детьми, а также детьми-инвалидами. Таким правом с 2015 года воспользовались 420 семей. В то же время семьи с тремя детьми, как в случае Натальи Журовой, также обладают правом на получение участка.

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