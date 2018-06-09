Суд в Кемерове продлил арест четырем фигурантам дела "Зимней вишни"

Кемеровский областной суд оставил под арестом четырех обвиняемых по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Все они останутся в СИЗО до 24 августа этого года. На этом настаивали представители следствия, прокуратуры и потерпевших.

Оставив в силе решение суда первой инстанции, облсуд продлил арест сотруднику компании "Системный интегратор" (поставщик пожарной сигнализации в ТРЦ) Александру Никитину, задержанному в конце марта. Он был арестован до 25 мая, а затем срок содержания под стражей прдлили еще на три месяца, несмотря на просьбы изменить меру пресечения на более мягкую - например, домашний арест. Как сообщает ТАСС, подсудимый сказал, что мог бы сидеть дома с детьми, а жена - выйти на работу, поскольку семья остается без источника дохода. Но апелляционная инстанция подтвердила решение продлить арест, сократив его срок на один день.

Заменить пребывание в СИЗО домашним арестом просили и остальные фигуранты: экс-гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината" (ККК) - основного собственника ТРЦ Юлия Богданова, технический директор ККК Георгий Соболев и гендиректор компании-арендатора "Зимней вишни" Надежда Судденок. Богданова аргументировала тем, что больше не является гендиректором ККК и не может влиять на свидетелей, кроме того она не виделась с семьей два месяца. А ее адвокат заявила, что преступление, в котором обвиняют подзащитную, не считает тяжким, поскольку у Богдановой не было злого умысла.

Георгий Соболев обратил внимание суда на то, что в должностной инструкции технического директора о пожарной безопасности ничего не сказано, в очередной раз принес соболезнования родным и близким жертв пожара, а также сообщил о проблемах со здоровьем, попросив провести ему медицинское обследование.

В свою очередь одна из потерпевших, покинувшая ТРЦ вместе с семилетней дочерью за минуту до начала пожара, рассказала суду, что никакого оповещения о нем не было, пути эвакуации указывали посетители, а не охранники и сотрудники комплекса.

Надежда Судденок, выразив соболезнования родственникам погибших и пострадавших, сообщила, что не сможет никуда скрыться, поскольку у нее истек срок действия паспорта. Адвокат же обвиняемой просил отменить решение суда, поскольку считает, что причастность его подзащитной к преступлению не доказана.

Пожар в "Зимней вишне", унесший жизни 60 человек, произошел 25 марта. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходят десять человек.