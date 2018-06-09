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09.06.2018 16:15
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь определила победителей второго этапа конкурса профмастерства

В АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершился второй этап конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии", в котором приняли участие 53 представителя филиалов акционерного общества.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Основные соревнования проводилось на производственной базе Омской линейной производственно-диспетчерской станции Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) (филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь"). Цель конкурса - повышение престижа и значимости рабочих профессий, обмен опытом и профессиональным мастерством, повышение уровня подготовки работников.

Как отметил генеральный директор АО "Транснефть - Западная Сибирь" Олег Чепурной в обращении к участникам конкурса, рост популярности рабочих профессий - это важный тренд государственного развития, и пример предприятия яркое тому подтверждение. "Кадровая и социальная политика АО "Транснефть - Западная Сибирь" направлена на то, чтобы выявлять наиболее талантливых и перспективных работников, мотивировать их на профессиональный рост. Конкурс профмастерства - это один из самых эффективных инструментов поддержки и развития сотрудников", - подчеркнул он.

В соревнованиях участвовали представители 13 ключевых профессий отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Члены конкурсных комиссий оценивали не только высокую скорость выполнения практических заданий, но и четкое соблюдение норм и правил охраны труда, промышленной безопасности, а также теоретические знания.

Одними из наиболее зрелищных стали практические соревнования трубопроводчиков линейных и машинистов экскаваторов. Состязания машинистов экскаватора в этом году впервые были включены в программу испытаний. Например, конкурсанты демонстрировали умение выбивать кегли ковшом экскаватора, а также писали слово "нефть" кистью, закрепленной на ковше.

По результатам общекомандного зачета конкурса первое место завоевала команда Омского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь". В общей сложности работники Омского РНУ заняли первые места по девяти из тринадцати профессиям. В рамках торжественной церемонии мероприятия генеральный директор Олег Чепурной наградил победителей и призеров конкурса дипломами. Следующим этапом для обладателей первых мест станет участие в финальном этапе конкурса профессионального мастерства ПАО "Транснефть", который пройдет в августе 2018 года в г. Брянске.

Победители второго этапа конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии":

- по профессии "Трубопроводчик линейный": Андрей Крец (Омское РНУ);

- по профессии "Оператор товарный": Татьяна Сабаралеева (Омское РНУ);

- по профессии "Оператор товарный по нефтепродуктам": Евгений Мущицкий (Омское РНУ);

- по профессии "Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции": Даниил Пономарев (Омское РНУ);

- по профессии "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования": Александр Тихомиров (Омское РНУ);

- по профессии "Электрогазосварщик": Антон Диваков (Красноярское РНУ);

- по профессии "Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике": Александр Радунцев (Красноярское РНУ);

- по профессии "Слесарь по ремонту технологических установок": Игорь Поломонов (Омское РНУ);

- по профессии "Лаборант химического анализа": Оксана Андреева (Омское РНУ);

- по профессии "Лаборант химического анализа по нефтепродуктам": Виктория Максакова (Омское РНУ);

- по профессии "Водитель грузового автомобиля": Игорь Шихалев (Омское РНУ);

- по профессии "Машинист экскаватора": Роман Малахов (Новосибирское РНУ);

- по профессии "Повар": Елена Гуртовая (Красноярское РНУ).

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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